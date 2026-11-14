Abelardo De La Espriella revela detalles de la caída de Primo Gay, uno de los hombres más buscados de Antioquia

El presidente Abelardo De La Espriella reportó la caída este sábado de alias Primo Gay, uno de los hombres más buscados en Antioquia y que hacía parte de las Disidencias de las Farc. El mandatario hizo el anuncio a través de su cuenta de X, en la que aseguró que la caída se dio en medio de un operativo del Ejército Nacional.

“En una operación de nuestro Ejército Nacional, a través de la Séptima División, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, fueron capturados dos integrantes de una estructura narcoterrorista en la vereda Santa Ana, municipio de Briceño, Antioquia”, indicó.

Primo Gay, identificado como Néider Yesid Uñates López, era cabecilla principal de la subestructura 5 de las disidencias de las FARC, facción Calarcá, con antecedentes de vínculos criminales con el Clan del Golfo.

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