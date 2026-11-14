¿Nueva modalidad de robo en Bogotá? Denuncian que una grúa se llevó un carro en Chapinero

Un ciudadano denunció el presunto robo de su vehículo en la localidad de Chapinero, en Bogotá, luego de que varias personas que se movilizaban en una grúa se lo llevaran durante la madrugada de este sábado 14 de noviembre. El caso ocurrió frente al parque de Lourdes, donde el automóvil se encontraba estacionado.

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Según la denuncia, los individuos llegaron al lugar a bordo de una grúa y retiraron el vehículo. Hasta el momento, no se conoce quiénes serían las personas que realizaron el procedimiento ni bajo qué circunstancias se llevaron el automotor.

#BOGOTÁ. Ciudadano denuncia que en la madrugada de este 14NOV, en la loc/Chapinero, más exactamente frente al parque Lourdes, individuos en una grúa se le llevaron su vehículo. Ya se verificó con las autoridades de tránsito y el carro no aparece en los patios. Si tiene alguna información sobre su paradero, por favor comunicarse al número que aparece en la imagen. — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) November 14, 2026

La principal preocupación del propietario es que, después de consultar con las autoridades de tránsito para establecer si el carro había sido trasladado por algún procedimiento oficial, recibió información de que no se encontraba en los patios de Bogotá.

Por ahora, no hay claridad sobre si la grúa estaba autorizada para realizar algún procedimiento de inmovilización o si habría sido utilizada para cometer el presunto hurto.

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El caso genera preocupación por la modalidad denunciada, pues el uso de una grúa puede hacer que el retiro de un vehículo parezca un procedimiento habitual de tránsito, especialmente cuando ocurre en horas de la madrugada y no hay presencia del propietario.

Las autoridades investigan los hechos. Foto: Getty Images

Tras la denuncia y las verificaciones correspondientes, la Policía Metropolitana de Bogotá logró recuperar el vehículo que había sido retirado en una grúa durante la madrugada en inmediaciones del parque Lourdes, en Chapinero.

Por su parte, las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y establecer si los responsables utilizaron una grúa para simular un procedimiento oficial de tránsito y facilitar el hurto del vehículo. También buscan determinar si se trata de una modalidad de robo que pueda estar siendo utilizada en otros sectores de Bogotá.