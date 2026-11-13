Violento robo en Engativá: delincuentes disparan y hurtan camioneta Nissan en tiempo récord

Un violento atraco a mano armada se registró este viernes, 13 de noviembre, en el barrio Bonanza, localidad de Engativá, donde dos mujeres fueron interceptadas y despojadas de su camioneta en cuestión de segundos cuando llegaban a su residencia.

Policía se bajó de su carro por una falla mecánica y lo asesinaron en medio de un robo: así habría ocurrido todo en Bolívar

El asalto fue perpetrado por una banda compuesta por cuatro criminales que se movilizaban en un automóvil sedán de color plata —presuntamente marca Hyundai—, del cual descendieron tres sujetos fuertemente armados para intimidar a las ocupantes.

Larry Vásquez relata cómo lo robaron tras el Inter Bogotá vs. América: perdió computador, tarjetas y más

“Nos encañonaron y empezaron a disparar. Fue muy rápido, o sea, no le da tiempo para reaccionar”, relató una de las víctimas al informe del Ojo de la Noche de Noticias Caracol, evidenciando la agresividad con la que actuaron los delincuentes en el noroccidente de Bogotá.

El atraco en 26 segundos y los datos para ubicar la camioneta

Las cámaras de videovigilancia del sector captaron el instante exacto en que los asaltantes bloquearon el paso del vehículo familiar y consumaron el robo en exactamente 26 segundos. Tras obligar a las dos mujeres a descender bajo amenazas y detonaciones de arma de fuego, los ladrones emprendieron la huida con rumbo desconocido, llevándose el patrimonio de la familia.

#BOGOTÁ. Anoche 11NOV, Una familia fue víctima del robo de su vehículo, cuando llegaban a su vivienda en el b/Bonanza, loc/Engativá. Sujetos armados que se movilizaban en otro carro los interceptaron para quitarles el automotor. Según el relato de la víctima, los asaltantes huyeron del lugar realizando varios disparos al aire. — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) November 12, 2026

Las afectadas hicieron públicas las características detalladas del automotor hurtado con el propósito de facilitar su identificación por parte de las autoridades y la ciudadanía. Se trata de una camioneta Nissan Qashqai identificada con las placas PCX 853, la cual cuenta con una seña particular en su carrocería: lleva adherido un sticker rosado de Barbie en la parte superior derecha de la puerta del baúl.

Desesperación en el barrio Bonanza por la ola de robos en fin de año

El nuevo episodio de inseguridad colmó la paciencia de los habitantes del barrio Bonanza, quienes aseguran que el sector se ha convertido en un foco crítico para el hurto de automotores durante el cierre de 2026. Los residentes advierten que las bandas dedicadas al robo de vehículos operan a diario sin dar tregua en las calles residenciales de esta zona de Engativá.

“Acá en Bonanza es el concierto de todos los ladrones, es decir, acá en el barrio recibimos denuncias de robos de carros casi por mes”, denunciaron líderes y vecinos del sector, exigiendo a la Policía Metropolitana de Bogotá mayor patrullaje nocturno y el aprovechamiento inmediato de las grabaciones de seguridad para capturar a los responsables y recuperar la camioneta.