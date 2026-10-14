Capturan a un hombre de 28 años con largo historial delictivo: así fue como dieron con él

Un despliegue operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá permitió la recuperación de un vehículo que había sido despojado a su propietario mediante la modalidad de atraco en la localidad de Bosa.

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La rápida alerta brindada por la víctima y la activación inmediata del sistema de rastreo satelital GPS resultaron determinantes para que la central de radio coordinara el cierre de vías y la respuesta de las patrullas en los diferentes cuadrantes de la capital.

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Tras rastrear la señal en tiempo real, las unidades del Modelo de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes ubicaron el carro transitando por vía pública en la localidad de San Cristóbal.

Al percatarse del cerco institucional dictado por el Plan Candado, los dos ocupantes del automotor detuvieron la marcha, descendieron de forma intempestiva e intentaron huir a pie por los sectores aledaños.

Capturan a sujeto con ocho antecedentes por hurto tras robar un vehículo mediante atraco en Bogotá. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

La persecución de los uniformados culminó con la aprehensión de uno de los sospechosos, un hombre de 28 años de edad que conducía el vehículo robado.

Extenso historial delictivo y balance de recuperaciones en la capital

Durante el proceso de identificación y verificación de antecedentes en el sistema policial, los agentes confirmaron que el detenido registraba una marcada reincidencia en actividades al margen de la ley.

Capturan a sujeto con ocho antecedentes por hurto tras robar un vehículo mediante atraco en Bogotá. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

El teniente coronel Cristian Velásquez, comandante de la Estación de Policía de San Cristóbal, detalló la situación legal del imputado: “Gracias a la rápida reacción, la Policía Nacional en Bogotá logra la recuperación de un vehículo, el cual había sido hurtado mediante la modalidad de atraco en la localidad de Bosa. Gracias al sistema de ubicación satelital, se da información a nuestras zonas de atención que activan el plan candado en la ciudad”.

“Se da la captura del conductor del vehículo, el cual, al momento de ser requerido, registra alrededor de ocho procesos por los delitos de hurto agravado y calificado”, concluyó Velásquez.

¡Del GPS a prisión! Cayó presunto responsable del hurto de vehículos en #Bogotá. Tras el seguimiento mediante GPS y la activación del Plan Candado, la Policía recuperó un vehículo hurtado y capturó a un hombre que registra ocho procesos judiciales por el mismo delito. https://t.co/EBPNGCT9uX — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) October 14, 2026

El señalado fue presentado ante la Fiscalía General de la Nación y un juez de control de garantías; la contundencia de las pruebas y la acumulación de antecedentes judiciales motivaron la imposición de medida de aseguramiento preventiva en centro carcelario.

La institución destacó que, en el transcurso del año 2026, la Policía en Bogotá ha logrado recuperar 891 vehículos hurtados. Invitó a la comunidad a continuar denunciando cualquier hecho sospechoso para consolidar los índices de seguridad en la ciudad.