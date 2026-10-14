Un hombre de 47 años, conocido con el alias de Wilber, fue capturado por orden judicial en Santa Rosa de Osos, Antioquia, señalado como presunto responsable de un caso de acceso carnal violento contra una mujer de 83 años en el municipio de La Unión.

La captura se produjo tras varias labores de investigación que permitieron seguir la pista de un vehículo presuntamente relacionado con los hechos.

Mujer de 83 años habría sido abusada sexualmente en La Unión, Antioquia

El caso ocurrió el 26 de septiembre de 2026, pero se conoció públicamente el 8 de octubre, cuando la Administración Municipal de La Unión informó sobre la situación y rechazó lo sucedido. La mujer había ingresado a un centro asistencial, circunstancia que llevó a las autoridades a iniciar las verificaciones correspondientes.

De acuerdo con información divulgada previamente por medios de comunicación, el hombre habría transportado presuntamente a la adulta mayor hacia una zona rural apartada del municipio. Las circunstancias exactas del caso son materia de investigación y el señalado conserva la presunción de inocencia.

Captura de hombre señalado de agredir a adulta mayor en La Unión, Antioquia el 26 de septiembre Foto: Policía Metropolitana del Valle de Aburrá / API

El caso que conmocionó a La Unión

Cuando se conocieron los hechos, la Administración Municipal pidió prudencia en la difusión de información para proteger la intimidad de la víctima y evitar su revictimización. La mujer fue atendida en un centro asistencial y su identidad se ha mantenido bajo reserva.

El coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante del Departamento de Policía Antioquia, informó sobre el resultado de las labores investigativas y reiteró el compromiso de la institución con la protección de las personas, especialmente de quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

Por ahora, la captura permite avanzar en el proceso judicial por los hechos denunciados. Será la investigación de las autoridades competentes la que determine las responsabilidades correspondientes.

Las cámaras, una pista clave para encontrar al señalado

Según el reporte de la Policía Nacional, las labores investigativas comenzaron después de que la Administración Municipal alertara sobre el ingreso de la mujer al centro asistencial.

A partir de ese momento, las autoridades adelantaron verificaciones y recopilaron información para contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido.

Uno de los elementos centrales fue el seguimiento a través de las cámaras de seguridad del municipio. El análisis de las grabaciones permitió identificar un vehículo presuntamente relacionado con el caso y orientar las siguientes acciones de búsqueda.

Captura de hombre señalado de agredir sexualmente a adulta mayor en La Unión, Antioquia el 26 de septiembre Foto: Policía Metropolitana del Valle de Aburrá / API

La investigación continuó para establecer dónde se encontraba el hombre señalado. Según la información consignada en el informe investigativo, este habría salido de La Unión y se habría trasladado hasta Santa Rosa de Osos, en el norte de Antioquia.

Fue en ese municipio donde finalmente lo ubicaron y formalizaron la captura por orden judicial. El procedimiento se desarrolló en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, entidad que participa en el proceso investigativo.

La captura representa un avance en la búsqueda del presunto responsable, luego de que las autoridades trabajaran para reconstruir sus movimientos y establecer su paradero. La información conocida hasta ahora no permite afirmar que exista una condena contra el detenido.