Mujer de 83 años habría sido abusada sexualmente en La Unión, Antioquia

Un nuevo caso de presunto abuso sexual, está vez contra una mujer de 83 años de edad, se registró en el municipio de La Unión, en el oriente de Antioquia, lo que ha prendido las alarmas de las autoridades en esta zona de Colombia.

Luego de que las autoridades locales conocieron el caso, activaron los protocolos necesarios para la atención de su estado de salud en el Hospital San Roque. Desde la Alcaldía precisaron que avanzan con el acompañamiento del caso con el fin de evitar que este se quede estancado.

Violencia sexual contra adultos mayores en Colombia aumentó un 31 %: mujeres son las principales víctimas

“No hemos sido indiferentes ni hemos guardado silencio frente a los hechos. Desde el momento en que se tuvo conocimiento del caso, se han adelantado las actuaciones institucionales correspondientes y se ha puesto la situación en conocimiento de las autoridades competentes, con las cuales se mantiene la disposición de colaborar para contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido”, señalaron por medio de un comunicado.

Las autoridades invitan a denunciar cualquier tipo de abuso. Foto: Colprensa

Asimismo, hicieron un llamado a las comunidades para que frenen cualquier desinformación que se pueda llegar a presentar en medio de este caso.

“Evitemos difundir rumores, imágenes, datos personales o señalamientos que puedan vulnerar la intimidad de la ciudadana involucrada o afectar a otras personas relacionadas con el caso. Consideramos que actuar con responsabilidad también significa saber cuándo informar, cómo hacerlo y qué información debe mantenerse bajo reserva”, enfatizó.

El caso se encuentra en poder de las autoridades correspondientes, quienes tratan de dar con el responsable de este nuevo hecho que ha generado indignación.

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Un reciente balance del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses evidencia un incremento en las valoraciones por presuntos delitos sexuales contra adultos mayores, con las mujeres como las principales afectadas.

Durante los primeros siete meses de 2026, la entidad registró 92 exámenes médico-legales relacionados con este tipo de agresiones, frente a los 70 practicados durante el mismo periodo de 2025. Esto representa un aumento cercano al 31 %.

Sin embargo, uno de los datos más preocupantes está relacionado con el sexo de las víctimas: 81 de las valoraciones corresponden a mujeres y apenas 11 a hombres, lo que refleja una marcada diferencia en los casos atendidos por la entidad.