Joven de 19 años fue detenido con una pistola y una cadena de un valor millonario: esta fue la razón

Un operativo de reacción rápida adelantado por la Policía Metropolitana de Bogotá permitió la captura de un hombre de 19 años en el barrio Alcalá, localidad de Suba.

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La intervención de los cuadrantes se activó tras una alerta emitida por la central de radio 123, en la que la comunidad informaba sobre la retención ciudadana de un presunto delincuente que acababa de accionar un arma contra un transeúnte para hurtarle sus pertenencias.

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Al llegar al sitio del incidente, los uniformados auxiliaron a la víctima, quien presentaba una herida de impacto ocasionada por proyectil traumático.

De inmediato, los agentes abordaron al señalado agresor para realizarle el respectivo registro a personas, procedimiento en el cual le hallaron en su poder una pistola traumática y recuperaron intacta una cadena de oro avaluada en más de 9 millones de pesos.

Capturan a joven que hirió a un ciudadano para robarle una cadena de 9 millones de pesos en Suba. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

El teniente coronel Julio Botero, comandante de la Estación de Policía de Suba, confirmó que la detención se logró formalizar en flagrancia bajo los cargos de hurto calificado, lesiones personales y fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego.

Tanto el detenido como la evidencia recuperada y el arma incautada fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para dar inicio a las audiencias de legalización e imputación de cargos.

Palabras de las autoridades tras la reacción de la comunidad

Tras el procedimiento, las autoridades policiales resaltaron la importancia de la colaboración ciudadana para la pronta ubicación del agresor, pero enviaron un mensaje enfático a la comunidad sobre la forma de actuar ante situaciones de flagrancia.

Capturan a joven que hirió a un ciudadano para robarle una cadena de 9 millones de pesos en Suba. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

El comandante de la estación volvió a pedir que no se tomen la justicia en manos propias, advirtiendo sobre los peligros físicos y legales que conllevan los linchamientos o las agresiones a personas detenidas.

La Institución recordó a los habitantes de la capital la disponibilidad constante de la línea de emergencias 123 y los frentes de seguridad de los CAI más cercanos para canalizar denuncias sobre comportamientos sospechosos, robos o actos de intolerancia.

Capturan a joven que hirió a un ciudadano para robarle una cadena de 9 millones de pesos en Suba. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Las autoridades destacaron que un informe rápido ayuda a llevar a los delincuentes ante la justicia y a evitar situaciones mortales en las calles.