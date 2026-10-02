Video muestra el momento en el que policía frustró fleteo en Bogotá: ladrones intentaban robar $30 millones y terminaron capturados

Uniformados de la Policía lograron capturar a dos sujetos que intentaban hurtarle 30 millones de pesos a un hombre en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá, y toda la acción quedó en video.

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De acuerdo con las autoridades, un adulto mayor retiró la millonaria suma del banco y salió con normalidad del lugar, pero los delincuentes comenzaron a seguirlo.

En las imágenes se ve que la víctima caminaba con tranquilidad por una calle de la localidad de Teusaquillo y, de un momento a otro, los delincuentes se acercaron en una motocicleta e intentaron quitarle el dinero.

De inmediato, el adulto mayor echó a correr y, al parecer, los ladrones lograron arrebatarle el maletín. Sin embargo, fue entonces cuando un uniformado de la Policía se percató de lo que estaba ocurriendo y no dudó en reaccionar.

El agente se bajó del vehículo institucional y comenzó a perseguir a los sospechosos, mientras se sumaban más policías y la misma comunidad, según se ve en el video.

Finalmente, los dos delincuentes fueron detenidos, se frustró el fleteo y los 30 millones de pesos de la víctima quedaron a salvo.

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En el hecho se incautaron dos armas traumáticas, que los hombres llevaban para intimidar a la víctima y así despojarla del dinero que acababa de retirar de un banco.

Los dos sujetos fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que respondan por los hechos, mientras que las autoridades adelantan las respectivas investigaciones para saber si hay más involucrados en este intento de robo.

Casos como este mantienen en alerta a los bogotanos, que cuestionan la inseguridad que se vive en muchas zonas de la capital y exigen mejores estrategias por parte de la Policía.