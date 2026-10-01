Fuerte pelea en TransMilenio: conductor se enfrentó a hombre que estaría intimidando pasajeros

La disputa se habría producido luego de que, presuntamente, el hombre entrara de manera irregular al sistema de transporte y agrediera a varios usuarios.

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Una fuerte pelea se registró en la noche del pasado miércoles 30 de septiembre dentro de la estación de TransMilenio de la calle 57 correspondiente a la troncal de la avenida Caracas en Bogotá.

El enfrentamiento involucró al conductor del vehículo y a un usuario que, según versiones preliminares, habría ingresado de manera irregular al sistema y presuntamente habría intimidado a varios pasajeros.

La situación terminó en una confrontación física entre ambos hombres. El conductor intervino ante lo que, de acuerdo con la información conocida inicialmente, habría sido una situación de intimidación dentro del vehículo.

Pelea entre conductor de TransMilenio y usuario en la noche del martes 30 de septiembre en Bogotá en la estación Calle 57 Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Pasa en Bogotá / Montaje SEMANA

El altercado quedó registrado en video y posteriormente comenzó a circular en redes sociales, donde se observa el enfrentamiento entre el trabajador y el usuario.

Las circunstancias exactas que llevaron a la pelea todavía son materia de verificación. Por ahora, la versión conocida señala que el conductor habría reaccionado después de que el hombre presuntamente intimidara a algunos de los pasajeros que se encontraban dentro del articulado.

Ante lo ocurrido, TransMilenio se pronunció y rechazó cualquier tipo de agresión dentro del sistema.

La empresa señaló que, después de conocer el caso, activó los protocolos de atención junto con el concesionario al que pertenece el operador involucrado. El objetivo es establecer las razones que dieron lugar al enfrentamiento y determinar con mayor claridad qué ocurrió dentro del vehículo.

TransMilenio también destacó la labor que realizan los conductores para garantizar la prestación del servicio de transporte público y pidió a los usuarios mantener comportamientos que favorezcan la convivencia.

“Los operadores cumplen una labor fundamental para garantizar la prestación del servicio de transporte público”, señaló el sistema en su pronunciamiento.

Liliana Guiza tiene 29 años y es madre soltera de tres hijos de doce, nueve y cinco años. Es conductora de transporte público en Bogotá desde hace ocho años y en 2019 asumió la responsabilidad de ser operaria de la flota de TransMilenio. Su turno comienza a las 3.30 a.m. y nunca parten de la misma estación. Foto: Juan Carlos Sierra / SEMANA. Foto: Juan Carlos Sierra

La empresa reiteró además su compromiso de fortalecer las estrategias de prevención, acompañamiento y seguridad, con el propósito de proteger tanto a los usuarios como a los trabajadores.

Por ahora, el video del enfrentamiento es una de las principales evidencias que circulan sobre el caso, mientras se busca establecer qué ocurrió antes de que el conductor y el usuario terminaran enfrentándose a golpes.

El hecho vuelve a poner bajo la lupa los conflictos que pueden presentarse dentro de los buses del sistema de transporte público de Bogotá, especialmente cuando una situación entre pasajeros termina involucrando directamente a los trabajadores encargados de operar los vehículos.