San Bernardo, en el centro de Bogotá, vuelve a llamar la atención por la situación de seguridad que se vive en sus calles.

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Robos, drogas y miedo preocupan a los habitantes

El llamado de auxilio de San Bernardo no surge únicamente de una percepción general de inseguridad.

En el informe de CityTV, habitantes del sector denuncian que los robos, el consumo de drogas y las alteraciones del orden público están afectando su vida cotidiana.

La preocupación también está relacionada con la presencia de personas que consumen drogas en las calles y con el temor de quienes viven y trabajan en la zona.

La situación genera especial preocupación entre quienes llevan años en el barrio y aseguran que las condiciones de seguridad han cambiado.

El medio en mención recogió varios testimonios de residentes que describen un ambiente de miedo e incertidumbre y reclaman medidas que permitan recuperar la tranquilidad en las calles.

Estas denuncias se conocen mientras las autoridades mantienen intervenciones en San Bernardo y sus alrededores.

En una de las jornadas más recientes, el Distrito informó la recuperación de 1.200 metros cuadrados de espacio público, el desmonte de 24 estructuras no convencionales y el retiro de 42 toneladas de residuos, además de la incautación de 110 elementos cortopunzantes.

De esta manera, el reclamo de los habitantes coincide con una problemática que ya ha provocado intervenciones de diferentes entidades en el sector.

El desafío para la comunidad está en que estas acciones permitan recuperar no solo el espacio público, sino también las condiciones de seguridad y tranquilidad que los residentes están reclamando.

Imagen barrio San Bernardo Foto: Captura de pantalla video City TV

Las autoridades ya han intervenido el sector

La preocupación por el microtráfico también ha llevado a operativos específicos.

En febrero de este año, la Policía informó sobre la captura de una mujer señalada de vender estupefacientes en vía pública en San Bernardo.

La operación fue posible mediante el monitoreo de cámaras del C4 y permitió incautar 30 dosis.

Ese mismo mes, la Policía de Bogotá desplegó más de 400 uniformados en San Bernardo y sus alrededores para enfrentar estructuras dedicadas a la comercialización y tráfico de estupefacientes.

La Administración distrital reportó entonces 199 capturas por tráfico de estupefacientes y homicidio, 35 allanamientos y la desarticulación de tres grupos delincuenciales durante el último año.

Imagen operativo Policia Nacional en San Bernardo Foto: Video CityTV

El Distrito asegura que la presencia continuará

La Alcaldía de Bogotá ha señalado que las intervenciones en San Bernardo no son acciones aisladas.

Durante la jornada de septiembre, Diego Alejandro López, alcalde local de Santa Fe, afirmó que el propósito era recuperar el espacio público y generar orden en el sector.

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Por su parte, Danilson Guevara, asesor de despacho de la Secretaría de Gobierno, aseguró que la Operación Espacio Público se mantiene de manera constante en San Bernardo y que continuarán las acciones para mantener recuperadas las zonas intervenidas.

Mientras los habitantesreclaman mayor seguridad y tranquilidad, las autoridades mantienen operativos en el sector para enfrentar las diferentes problemáticas identificadas, entre ellas el microtráfico, la ocupación irregular del espacio público y hechos asociados a la inseguridad