Hay preocupación en Bogotá por la desaparición de Gabriel Cárdenas Morales, un joven de 17 años de edad de quien no se sabe nada desde el pasado 19 de noviembre.

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De acuerdo con su familia, el estudiante de la Universidad de los Andes salió ese día de su vivienda ubicada en la localidad de Kennedy. Él pidió un servicio de transporte por plataforma para dirigirse a clase.

De hecho, antes de que se le perdiera el rastro, Gabriel le envió un mensaje a uno de sus familiares de que se encontraba muy cerca de la institución educativa. Sin embargo, después de no saber nada, los allegados verificaron y encontraron que, al parecer, nunca llegó, ya que no se tiene registro alguno.

Esta es la última imagen que se tiene del joven. Foto: Noticias RCN

Viviana Morales, mamá de Gabriel Cárdenas, habló con Noticias RCN y explicó que su hijo le mencionó que iba dirigido específicamente por Barichara, como se le conoce a las residencias universitarias de los Andes.

Por lo mismo, se sabe que sí llegó cerca de la universidad, aunque en ningún momento ingresó.

La última imagen que se tiene de él, según dijo la mujer, es de un video de las cámaras de seguridad del edificio en el que vive; allí se le ve dentro del ascensor antes de salir del lugar para subirse al vehículo que había pedido.

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La mamá está desesperada por conocer el paradero de su hijo y hasta le envió un mensaje a las personas que lo podrían tener. “Si me lo tienen retenido, por favor devuélvanmelo. Él es un joven de bien, menor de edad. Si lo ven confundido, no sabemos nada”, dijo.

Gabriel está en segundo semestre del programa de Ingeniería de Sistemas en los Andes, a donde ingresó gracias a una beca que se ganó por sus buenos resultados en el Icfes.

Esta imagen se publica con el objetivo de ayudar a encontrar a Gabriel Cárdenas. Foto: Noticias RCN

Han pasado los días y hasta el momento su familia no tiene ni una sola noticia de cuál puede ser su paradero. Las autoridades ya se encuentran adelantando las investigaciones para esclarecer el caso.