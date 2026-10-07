“Es lo que me da de comer”: adulto mayor se aferró a su bicitaxi mientras las autoridades se llevaban su vehículo en Soacha

Una escena difícil de ver se registró este miércoles, 7 de octubre, durante un operativo contra el transporte informal adelantado por las autoridades en el sector de Terreros, en Soacha, Cundinamarca.

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El protagonista fue un adulto mayor que, en medio del procedimiento, se aferró a su bicitaxi cuando este ya se encontraba sobre una grúa en movimiento, en un intento por evitar que fuera retirado del lugar.

“Esto es lo que me da de comer”, habría expresado el hombre durante el procedimiento, en referencia al vehículo del que obtiene sus ingresos.

Las imágenes, difundidas en redes sociales, muestran al adulto mayor sujetándose de la estructura del vehículo mientras se desarrollaba el operativo. Minutos después, entre cuatro uniformados lo retiran a la fuerza.

El episodio evidenció la situación de algunas personas que dependen del bicitaxismo, el mototaxismo y otras modalidades de transporte informal para llevar el sustento a sus hogares.

Para muchos de estos trabajadores, la inmovilización de sus vehículos no solo representa una sanción, sino también la interrupción de una actividad económica de la que pueden depender sus hijos, parejas y otros familiares.

Aunque se desconocen las condiciones económicas particulares del adulto mayor, su reacción durante el procedimiento ha generado una discusión sobre las alternativas laborales para quienes dependen de este tipo de transporte.

Autoridades de Soacha explicaron a SEMANA qué ocurrió durante los operativos

Frente a estos procedimientos, las autoridades de Soacha informaron a SEMANA que durante la jornada fueron inmovilizados 20 bicitaxis que incumplían las condiciones establecidas por la normativa vigente.

Según el reporte oficial, ya se han realizado 277 procedimientos contra esta modalidad de transporte, como parte de una estrategia desarrollada conjuntamente por la Policía, el Ejército y las autoridades de Movilidad.

La administración municipal explicó que los controles buscan impedir que bicitaxis y mototaxis operen con motores a gasolina, además de verificar el cumplimiento de las condiciones legales y de seguridad.

Durante la jornada también se registraron bloqueos en la Autopista Sur por parte de un grupo de conductores que protestaron contra los procedimientos, lo que generó afectaciones a la movilidad de este importante corredor vial.

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Alcalde de Soacha advirtió que continuarán los controles

El alcalde de Soacha, Julián Sánchez, rechazó los bloqueos y aseguró que las intervenciones contra el transporte informal no se suspenderán.

“En Soacha no vamos a permitir que se bloqueen las vías ni que se desafíe a las autoridades. Respaldamos a nuestra Policía, a nuestro Ejército y a los funcionarios de Movilidad que están haciendo su trabajo. Los operativos contra el transporte informal no se van a detener y quien incumpla la ley tendrá que responder ante las autoridades”, afirmó el mandatario.

La administración municipal también señaló que los procedimientos han contado con el acompañamiento de la Personería de Soacha y la Defensoría del Pueblo, como garantes de los derechos ciudadanos.

Mientras las autoridades insisten en la necesidad de garantizar la seguridad vial y el cumplimiento de la ley, el caso del adulto mayor también expuso la situación económica de quienes dependen de esta actividad para obtener ingresos.