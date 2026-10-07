Joven salió de fiesta en Bogotá y terminó asesinado: presuntos agresores quedaron en libertad

Una noche de celebración terminó en tragedia para una familia que hoy exige respuestas de las autoridades. El asesinato de un joven en Bogotá ha generado indignación, especialmente por las denuncias de sus allegados sobre lo ocurrido después del ataque.

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La víctima fue identificada como Jaffeth Asís, de 24 años, oriundo de Maicao, La Guajira, quien había llegado a la capital del país en busca de mejores oportunidades laborales y se desempeñaba en el sector de la construcción.

Según la información conocida por Blu Radio, el joven se encontraba disfrutando de una fiesta en la localidad de Suba cuando se desató una violenta riña que terminó con su muerte.

En medio del enfrentamiento, Jaffeth recibió varias heridas con arma cortopunzante. Otra persona que intentó intervenir también resultó lesionada.

Debido a la gravedad de las heridas, el joven fue trasladado a un centro asistencial, donde falleció pese a los esfuerzos del personal médico.

Presuntos agresores quedaron en libertad: familia exige explicaciones

Uno de los aspectos que más cuestionan los familiares es la situación judicial de dos hombres, de 25 y 27 años, señalados de haber participado en el ataque.

De acuerdo con la denuncia de sus allegados, ambos fueron capturados por uniformados de la Policía después de los hechos. Sin embargo, aseguran que quedaron en libertad pocas horas después, una situación que ha generado preocupación e indignación.

Hasta el momento, no se conocen públicamente las razones de su liberación ni las decisiones judiciales adoptadas en relación con los señalados.

La familia insiste en que se esclarezcan las circunstancias del homicidio y se determine la responsabilidad de quienes participaron en la agresión.

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Familia de Jaffeth denuncia amenazas por exigir justicia

A la pérdida del joven se suma una nueva preocupación. Sus familiares aseguran que han recibido amenazas después de denunciar públicamente lo ocurrido y pedir que el crimen no quede impune.

Por esta razón, solicitaron la intervención de la Fiscalía General de la Nación para avanzar en las investigaciones, identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias que rodearon el asesinato.

El caso también ha generado interrogantes sobre el procedimiento adelantado por las autoridades tras la captura de los señalados.

Mientras esperan respuestas, los allegados de Jaffeth mantienen su llamado a la justicia y piden garantías de seguridad para continuar denunciando lo sucedido.