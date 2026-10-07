Así fue como el procurador que había pedido condenar a Kiko Gómez se encontró una bala en la oficina

La Dijín de la Policía no ha escatimado esfuerzos para dar con los responsables que dispararon contra la oficina del procurador delegado ante la Corte Suprema, Pedro Luis Bonilla, justo cuando pidió condenar al exgobernador de La Guajira, Kiko Gómez, por el asesinato del concejal Luis Gregorio López Peralta.

En medio de esas investigaciones, SEMANA accedió al testimonio que el procurador Bonilla Bolaños le entregó a la Policía Judicial sobre lo que ocurrió el día en que llegó a su oficina, vio un impacto de bala en la ventana y terminó encontrando un proyectil que había pisado con su zapato.

El procurador número 1 ante la Corte Suprema de Justicia relató que, en horas de la mañana del viernes, 28 de agosto de 2026, llegó a su oficina, ubicada en el piso 26 de la torre principal de la Procuraduría, sobre la carrera 5 con 15, en el centro de Bogotá.

Los soldados y la conserje: testigos que motivaron un allanamiento por disparo a la Procuraduría

Justo después de ingresar a su despacho, Pedro Luis Bonilla contó que “al caminar hacia mi silla a sentarme, pisé algo e inmediatamente lo sentí con el zapato, pero empecé a tocarlo para verificar qué era y me pareció extraño por su contextura, como si fuera una piedra. La recogí y al verificar, constaté que es una vainilla de proyectil (SIC)”.

Después de ese hallazgo, el procurador Bonilla llamó a dos de sus colaboradores para corroborar su teoría, quienes, al mirar el objeto, le dijeron que “al parecer, era una vainilla de proyectil”. Luego, le mostró el elemento a otro colega que le aseguró que “sí era una vainilla”.

Con la confirmación de sus compañeros, el funcionario delegado ante la Corte Suprema dejó el proyectil sobre una mesa de su oficina, elemento que posteriormente entregó al radicar la denuncia, y reportó el caso a las autoridades correspondientes.

El testimonio de Pedro Luis Bonilla en poder de esta revista precisó que “en ocasión de mi trabajo, tengo dos casaciones de trascendencia y por eso ese viernes (28 de agosto) laboré hasta las 7:35 de la noche; ese viernes todos teníamos demasiado trabajo”.

Lo que ha llamado la atención de las autoridades es que hasta ese momento la ventana de su oficina seguía intacta, pero el lunes, 31 de agosto, una mujer de servicios generales encontró el impacto que desató la alerta por la seguridad del procurador.

Bonilla le contó a la Policía que “llegó primero a la oficina la señora XXX, que es de servicios generales, a hacer el aseo de la oficina. Eso fue a las 6:42 de la mañana. Ella observó que el vidrio de la ventana estaba roto, al parecer, por un proyectil de arma de fuego”.

Tras conocerse el presunto ataque contra el piso 26 del ente de control, la situación fue informada al procurador general, Gregorio Eljach, y al general (r) Julio González, jefe de seguridad de la entidad, para verificar los hechos. Después de ese episodio, el caso quedó en manos de la Dirección de Investigación Criminal.

Por este caso, la Dijín ha entrevistado a un grupo de soldados y a una conserje que se encontraban en el lugar de los hechos, quienes informaron que el ruido de las detonaciones habría provenido de un apartamento ubicado en una zona aledaña a la Procuraduría.

Esos testimonios llevaron a realizar un allanamiento al apartamento de un oficial en retiro de la Armada, quien rindió su testimonio. Además, los investigadores conocieron el relato de otra persona que estaba con él esa noche y recibieron las pruebas necesarias para aclarar lo que sucedió. La defensa del oficial en retiro ha manifestado que su cliente no tiene ninguna relación con el exgobernador Kiko Gómez y le pedirá a la justicia que archive el caso en su contra.