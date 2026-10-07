Los soldados y la conserje: los testigos que motivaron un allanamiento por disparo a la Procuraduría

SEMANA conoció en exclusiva parte de la investigación que adelanta la DIJIN de la Policía para dar con los responsables que dispararon contra una oficina del piso 26 de la sede principal de la Procuraduría, en el centro de Bogotá, a finales de agosto de este año.

Justo en esa zona del edificio, funciona el despacho del procurador delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Pedro Luis Bonilla Bolaños, quien pidió condenar al exgobernador Kiko Gómez por el homicidio de Luis Gregorio López Peralta, exconcejal de Barrancas, en La Guajira. Un piso más abajo está el despacho del procurador General, Gregorio Eljach.

En medio de esas investigaciones que adelanta un equipo de la policía judicial de la DIJIN por ese episodio, apareció un grupo de soldados y una conserje que entregaron información clave que motivó el allanamiento de un apartamento cercano a la sede del ente de control.

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Entre el viernes 28 y el domingo 30 de agosto de 2026, día en que habría ocurrido el disparo contra la Procuraduría, un grupo de soldados se encontraba patrullando por la zona y en la escena también apareció una conserje del edificio de donde supuestamente se dieron los disparos

La información conocida por esta revista reveló que las primeras indagaciones sobre la trayectoria de la bala y el lugar desde donde se habría disparado, dejó el foco de los investigadores sobre un posible sector en inmediaciones de la Universidad La Gran Colombia.

Después de tener delimitado ese sector, los uniformados lograron identificar mediante entrevistas y verificación en el barrio, que durante la madrugada del 30 de agosto habían varios integrantes del Ejército Nacional realizando labores de patrullaje en el centro de Bogotá.

Los investigadores entrevistaron a los uniformados que manifestaron que sobre las 4:00 y las 4:45 a.m., escucharon varias detonaciones de arma de fuego, algunos observaron la iluminación que se da tras un disparo y ubicaron esos hechos en un edificio cercano a la sede principal del órgano de control.

Una de las soldados que se encontraba con la unidad militar manifestó que percibió la caída de un objeto metálico en las inmediaciones del lugar donde estaban patrullando, situación que provocó la búsqueda del elemento en el sector.

Sin embargo, el expediente no reporta que hayan encontrado algo, pero sí dejó claro que ocho de los once integrantes del Ejército entrevistados, señalaron un mismo edificio del centro de Bogotá como el lugar desde donde habrían salido los disparos.

La conserje

Así fue como la policía judicial llegó a la conserje de un edificio, como otro de los testimonios clave para aclarar el ataque a la Procuraduría. La mujer explicó que durante la noche del 29 de agosto estuvo de turno, permaneció todo el tiempo en la recepción y sobre las 4:00 a.m. del 30 de agosto escuchó al menos cuatro detonaciones

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Cinco minutos después, la conserje observó desde la ventana de la recepción a los militares patrullando, quienes estaban alumbrando con linternas hacia el suelo, tratando de buscar el elemento que se habría caído desde uno de los apartamentos.

Días después la mujer amplió su testimonio con la policía judicial y manifestó que antes de que se escucharan los disparos, ingresó un residente del edificio acompañado de otro hombre, pero solo pasaron 30 minutos desde que entraron cuando se empezaron a escuchar las detonaciones.

Los investigadores calificaron esa información como de “especial relevancia”, pues permite a ubicar al hombre que viviría en ese edificio, en una franja horario antes de que se registraran los disparos.

Así fue como el pasado 18 de septiembre la Policía allanó ese apartamento, hallaron un proveedor de fusil, dos computadores, un dispositivo de grabador de video digital y no capturaron al residente porque fue “miembro de las Fuerzas Militares”.

La Corte Suprema alertó que Kiko Gómez estaría detrás del ataque a la sede de la Procuraduría. El procurador Gregorio Eljach recibió reporte de la delicada situación. Foto: Semana, Colprensa

SEMANA confirmó a finales de septiembre que ese apartamento sería de un oficial en retiro de la Armada, aclaró que no tiene nada que ver con Kiko Gómez y le manifestó a la Policía que dejarán constancia que desde la ubicación de su inmueble no es visible el edificio de la Procuraduría.

La DIJIN de la Policía sigue adelantando todas las pesquisas para dar con los responsables que atacaron el edificio de la Procuraduría, y que volvió a dejar el nombre del condenado exgobernador de La Guajira, Kiko Gómez, en la picota pública por las graves advertencias que hizo la Corte Suprema con este episodio.