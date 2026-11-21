Este domingo, 22 de noviembre, en Bogotá se llevará a cabo una nueva carrera atlética llamada Corre mi Tierra. El evento tendrá la participación de de varios atletas en diferentes categorías.

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Debido a esto, se realizarán algunos cierres viales y desvíos para que el evento se pueda hacer con normalidad y sin problemas. La Secretaría de Movilidad autorizó esto y confirmó cuáles serán estas zonas en las que no se podrá transitar con normalidad.

Se tendrá un cierre en los carriles centrales de la Calle 63, entre la carrera 60 y la carrera 122. De acuerdo con la entidad, la actividad iniciará en el Parque Simón Bolívar y el recorrido es por la calle 63.

Estos son los cierres que se tendrán por la carrera. Foto: Secretaría de Movilidad

“Si transitas por este corredor, programa tus desplazamientos con anticipación y considera tomar vías alternas como la calle 24, calle 26, calle 72 y calle 80″, señaló.

Dentro de las recomendaciones, la Secretaría aconsejó planear los recorridos, acatar las normas de tránsito, seguir las indicaciones del personal y utilizar el TransMiZonal, la bicicleta o caminar por esta zona de la capital del país.

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La competencia tendrá un recorrido de 21 kilómetros en total, el inicio se dará desde el parque Simón Bolívar y llegarán al frente de la Biblioteca Virgilio Barco. Los competidores saldrán a partir de las 6:00 de la mañana.

Algunos de los cierres viales comenzarán a partir de las 10:00 de la noche de este sábado, 21 de noviembre, mientras que los restantes se darán a las 5:00 de la mañana de este domingo y se extenderán aproximadamente hasta las 11:00 a. m.

Esta es información compartida por la Secretaría de Movilidad. Foto: Secretaría de Movilidad

Las diferentes categorías que se manejarán serán: 5K, 10k, 15k Y 20k. Una vez los participantes crucen la meta, se les entregará una medalla conmemorativa y también tendrán su respectivo certificado.

Por ahora, ya se ultiman los detalles para lo que será este evento en la capital del país