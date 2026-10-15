Paw Run Fest, la carrera con perros en Bogotá: precios, recorridos y todo lo que debe saber para correr con su mascota

Bogotá se prepara para recibir una jornada que combina deporte, diversión y bienestar animal. El próximo domingo 25 de octubre se llevará a cabo Paw Run Fest, un evento que invita a las personas a compartir una carrera con sus perros y disfrutar de diferentes actividades pensadas para toda la familia.

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La cita será en Guaymaral Plaza, ubicada en la Autopista Norte #224 - 80. Allí, los asistentes podrán elegir entre recorridos de 1, 3 y 5 kilómetros, según sus condiciones físicas y las de sus animales de compañía.

La programación incluirá música en vivo, espacios gastronómicos, orientación veterinaria y experiencias recreativas. La idea es que tanto los corredores como sus mascotas disfruten una jornada diferente, sin dejar de lado los cuidados que requiere la actividad física con animales.

Uno de los momentos destacados será la jornada de adopción organizada junto con la Fundación de Rescate Animal Ikigai. La entidad llevará a tres perros de Buenaventura que, según la información compartida por los organizadores, fueron rescatados luego de los terremotos.

El objetivo es que los animales puedan conocer familias dispuestas a brindarles un hogar seguro, cariño y protección.

Las personas interesadas podrán acercarse al espacio de la fundación para conocer sus historias y considerar una adopción responsable.

Antes de tomar esta decisión, es importante revisar si se cuenta con el tiempo, los recursos económicos y las condiciones necesarias para asumir el compromiso de cuidar a un perro.

Recorridos y distancias en la carrera ‘Paw Run Fest’

El evento contará con tres modalidades:

La categoría ‘Chatos y gordos’, de 1 kilómetro, que está pensada para quienes prefieren caminar o comenzar con una distancia corta.

que está pensada para quienes prefieren caminar o comenzar con una distancia corta. La opción de 3 kilómetros, llamada ‘Primer trote juntos’ , propone un recorrido más largo para compartir con los animales.

, propone un recorrido más largo para compartir con los animales. Por su parte, ‘Huellas de campeón’, de 5 kilómetros, será la opción para quienes buscan un reto deportivo mayor.

La organización también anunció hidratación durante los recorridos y beneficios que, dependiendo de la inscripción, pueden incluir camiseta oficial, medalla, número de participante, kit de patrocinadores y fotografía profesional.

Entre las experiencias que se anunciaron están Paw Beats, Paw Market Fest y Paw Talks, además de Doga, una pasarela de mascotas, fotografías Polaroid y una pista de agility.

También habrá un espacio llamado ‘Recuérdame: Homenaje a nuestros peluditos’, dedicado a recordar a los compañeros animales que dejaron huella en sus familias.

La jornada contempla orientación veterinaria, adiestramiento canino y actividades de bienestar, como desparasitación, revisión general y corte de uñas.

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En cuanto a los precios, el acceso al festival con el Parchadito Pass costará $25.000. Las inscripciones para las carreras tendrán tarifas de $89.000 para 1K, $109.000 para 3K y $119.000 para 5K.

Las personas interesadas podrán elegir la modalidad que mejor se ajuste a sus posibilidades y prepararse para compartir una experiencia deportiva junto a sus perros.