Los perros, al igual que las personas, pueden experimentar estrés por diferentes motivos, especialmente cuando se enfrentan a situaciones que perciben como amenazantes, desconocidas o difíciles de manejar.

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Los ruidos fuertes, los cambios de vivienda o de rutina, quedarse solos durante periodos prolongados, la falta de actividad física, la convivencia con otros animales, las visitas al veterinario o la separación de sus cuidadores pueden desencadenar estrés en los caninos.

De acuerdo con la red europea de hospitales y clínicas veterinarias Anicura, es importante entender que el estrés es una respuesta del sistema nervioso ante un estímulo que provoca un estado de excitación en el organismo.

Los perros pueden mostrar esta reacción frente a diferentes situaciones y, según sus efectos, se distinguen dos tipos. Por un lado, está el estrés negativo, que, dependiendo de las circunstancias y del temperamento del animal, puede generar respuestas desfavorables y alterar su comportamiento. Algunas manifestaciones son intentar escapar, gruñir, ladrar e incluso mostrar conductas agresivas.

Cuando los perros se lamen de manera frecuente, esto puede ser señal de estrés. Foto: Getty Images/iStockphoto

Por otro lado, el estrés positivo también produce una reacción en el organismo, pero está asociada con experiencias agradables. Un ejemplo ocurre cuando el perro se encuentra con una persona conocida y manifiesta entusiasmo o alegría.

Señales para tener en cuenta

Según los expertos, las señales de que el peludito está estresado son diversas. Una de ellas es la hiperactividad. El portal Experto Animal indica que cuando los peluditos se sienten abrumados, algunos tienen dificultades para permanecer tranquilos, corren constantemente, saltan o muerden muebles y objetos para liberar la tensión acumulada.

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En otros casos, pueden intentar escapar de aquello que les genera incomodidad. La sobreestimulación también puede desencadenar este tipo de comportamientos.

Otra manifestación son las estereotipias, es decir, movimientos o acciones repetitivas que el animal realiza de manera constante y sin un propósito aparente.

Entre ellas están perseguirse la cola, dar vueltas sin parar, ladrar reiteradamente o reaccionar ante estímulos inexistentes. Estas conductas pueden estar relacionadas con el estrés, el aburrimiento o la falta de estimulación.

Los ladridos repetitivos y aparentemente sin razón son una muestra de estrés en los perros. Foto: Getty Images

De igual forma, es importante prestar atención a las reacciones exageradas y a las señales físicas. Un perro estresado puede ladrar o reaccionar con mayor intensidad ante otros animales y personas, intentar huir, salivar en exceso, lamerse constantemente o jadear incluso cuando no hace calor ni ha realizado actividad física. Asimismo, es posible que presente rigidez muscular y dificultades para concentrarse o responder a las órdenes de sus cuidadores.

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Por último, el estrés prolongado puede provocar cambios en el comportamiento y afectar la salud física. Algunos perros comienzan a mostrarse más agresivos, temerosos, retraídos o ansiosos, mientras que otros pueden experimentar pérdida de pelo o lamerse compulsivamente hasta lastimarse.

Los especialistas aseguran que si estas señales aparecen con frecuencia, persisten o se intensifican, es recomendable consultar con un veterinario para identificar las causas y determinar cómo ayudar al animal.