Decenas de animales en Bogotá esperan una oportunidad para encontrar un hogar que les brinde un amor incondicional y definitivo. El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Adpyba) celebrará su décimo aniversario con una iniciativa que busca promover la adopción responsable y brindarles una nueva oportunidad a peluditos rescatados.

Bogotá abrió 3.000 nuevos cupos gratuitos para esterilizar perros y gatos antes de terminar 2026

En el marco de la estrategia “Adoptar es Amar sin Condiciones”, de la iniciativa “Bogotá adopta”, los días 29 de noviembre y los 5 y 13 de diciembre, tres centros comerciales de Bogotá serán escenario de esas jornadas de adopción para estos animales víctimas de situaciones de abandono, maltrato y vida en las calles.

Las actividades se realizarán en Titán Plaza, el 29 de noviembre; Portal 80, el 5 de diciembre, y Centro Mayor, el 13 de diciembre. En estos espacios, las familias interesadas podrán conocer a los peluditos que esperan una segunda oportunidad para que les ofrezcan un lugar definitivo.

Medusa, embajadora del centro comercial Poryal 80. Foto: Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal/API.

Según explicó Antonio Hernández Llamas, director del Instituto, la estrategia busca que estos animales, que han atravesado situaciones difíciles, puedan comenzar una nueva etapa junto a familias dispuestas a brindarles cuidado, protección y cariño.

Tres caninas tendrán un papel especial durante las jornadas: Ganya será la embajadora en Titán Plaza; Medusa acompañará la actividad en Portal 80, y Rafaela estará en Centro Mayor.

Los cinco errores comunes al pasear un perro y que pueden afectar su bienestar

Con el fin de facilitar los trámites y reducir los tiempos de atención, la institución distrital habilitó un formulario digital de preinscripción. De esta manera, las personas interesadas podrán adelantar parte del proceso antes de asistir al centro comercial donde deseen realizar la adopción.

Requisitos para adoptar un perro o gato

Antes de iniciar el proceso, el Instituto recomienda tener en cuenta las siguientes condiciones:

Perros y gatos esperan encontrar un hogar que les brinde mucho amor. Foto: Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal.

Estar seguro de que la adopción es un compromiso para toda la vida y contar con la aprobación de todos los integrantes del hogar.

Disponer del tiempo necesario para participar en la entrevista y en la verificación de las condiciones del futuro hogar.

Si se desea adoptar un perro, llevar pechera y traílla.

Para perros de manejo especial, contar con una pechera adecuada y un bozal de canasta.

¿Por qué los perros requieren de controles veterinarios aunque parezcan sanos? Esto dicen los expertos