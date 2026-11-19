El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba) habilitó 3.000 nuevos turnos gratuitos de esterilización para perros y gatos, que estarán disponibles entre el 17 de noviembre y el 31 de diciembre de 2026.

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De acuerdo con la información oficial, los procedimientos se llevarán a cabo en la Unidad de Cuidado Animal (UCA), situada en la carrera 106 A # 67-02, barrio El Muelle, en la localidad de Engativá.

Esta iniciativa hace parte de la campaña “Corta a tiempo, esteriliza”, que busca facilitar el acceso a este servicio a las poblaciones en condición de vulnerabilidad, entre ellas recicladores, adultos mayores, habitantes de calle y migrantes. También está dirigida a familias residentes en viviendas de estratos 1, 2 y 3.

El director del Instituto, Antonio Hernández Llamas, destacó la importancia de estas jornadas para controlar el crecimiento de la población animal, prevenir el abandono y disminuir los casos de maltrato. Además, recordó que la esterilización contribuye a prevenir enfermedades, evitar camadas no deseadas, mejorar algunos comportamientos y reducir el número de animales que terminan en las calles.

Nuevas jornadas de esterilización gratuita en Bogotá. Foto: Instituto de Protección y Bienestar Animal/API.

Las personas interesadas en acceder a este beneficio pueden solicitar su turno y consultar la programación de las jornadas a través de la plataforma oficial: https://turnos.animalesbog.gov.co/solicitar-turnos.

Requisitos a tener en cuenta

Para participar en estas jornadas, los animales deben cumplir ciertas condiciones de salud y edad. La institución de protección estableció que los animales de compañía deben tener entre cuatro meses y ocho años, encontrarse en buen estado de salud y no estar en periodo de celo ni de gestación, en el caso de las hembras. Asimismo, deben haber transcurrido al menos 45 días después del parto o del último celo.

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La entidad también recomienda realizar, días antes de la intervención, exámenes prequirúrgicos como cuadro hemático, ALT y creatinina, siempre que sea posible. Antes del procedimiento, los animales deben cumplir un ayuno de ocho horas para alimentos sólidos y de tres horas para líquidos.

Los cupos de esterilización están dirigidos especialmente a población vulnerable. Foto: IDPYBA

Para el día de la cita, el responsable debe ser mayor de edad y presentar el comprobante del turno asignado, una fotocopia de su documento de identidad y una copia de un recibo de servicio público de un inmueble de estrato 1, 2 o 3, con una antigüedad no superior a tres meses.

De igual forma, los perros deben llevar collar y traílla, además de bozal si son de manejo especial o tienen comportamientos nerviosos. Los gatos, por su parte, deben ser trasladados en guacal o maletín adecuado. También es necesario llevar un collar isabelino para evitar que se laman la herida después de la cirugía y una cobija para mantenerlos abrigados durante la recuperación.

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Al terminar la intervención, los cuidadores deben prestar atención a las indicaciones del equipo veterinario y seguir las recomendaciones para garantizar una recuperación adecuada de sus animales de compañía.