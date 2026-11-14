Fue atropellado y perdió una de sus patas: él es Max, el perro que inspira campañas de adopción

La historia de Max, un perro criollo que perdió una de sus patas tras ser atropellado, dio inicio a una iniciativa institucional para promover la adopción de animales en situación de abandono en Casanare. El canino pasó de vivir en las calles de Yopal a convertirse en el compañero del gobernador del departamento, César Ortiz Zorro, con quien participa en diferentes actividades y recorridos por los Llanos Orientales.

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El caso comenzó el 22 de julio de 2025, cuando Max fue atropellado en una calle de Yopal. De acuerdo con las denuncias conocidas en ese momento, el conductor involucrado lo abandonó sin prestarle ayuda. Debido a la gravedad de las lesiones, integrantes de la comunidad y colectivos animalistas intervinieron para trasladarlo a una clínica veterinaria.

En el centro médico, los profesionales determinaron que era necesario amputarle una de sus patas traseras para salvarle la vida. La situación generó una campaña de solidaridad en redes sociales con el propósito de reunir recursos para cubrir la cirugía y el tratamiento que necesitaba durante su recuperación.

Max perdió una de sus patas, pero su historia dio origen a una iniciativa que busca cambiar la vida de otros animales en Casanare. Foto: Suministrado a Semana - A. P. I.

Fue en medio de esa movilización cuando el gobernador César Ortiz Zorro conoció el caso y decidió aportar el dinero necesario para su atención veterinaria. Meses después, el mandatario volvería a encontrarse con el animal, esta vez en circunstancias diferentes.

El encuentro se produjo durante la socialización del proyecto de construcción de la nueva Clínica de Especies Menores, presentado en la universidad Unitrópico de Yopal. En ese espacio, integrantes de colectivos animalistas le presentaron a Max, quien ya avanzaba en su proceso de recuperación. Tras conocer su historia, Ortiz Zorro decidió adoptarlo.

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Desde entonces, el perro comenzó a acompañar al gobernador en parte de sus actividades institucionales. Ha recorrido diferentes municipios y se ha desplazado en avión, helicóptero, automóvil, motocicleta y canoa. También ha estado presente en inspecciones de obras, entregas de viviendas y encuentros con habitantes de zonas rurales.

Su presencia en estos espacios ha llamado la atención de niños y adultos, quienes se acercan para acariciarlo, tomarse fotografías o conocer al animal que aparece junto al mandatario en sus publicaciones en redes sociales.

Tras ser atropellado y abandonado, Max se convirtió en el impulso de una campaña para encontrarles hogar a otros animales. Foto: Suministrado a Semana - A. P. I.

La historia de Max impulsó una iniciativa de adopción

La experiencia de adoptar a Max también motivó una propuesta que busca beneficiar a otros animales que permanecen en condición de abandono. Según la información entregada por la Gobernación, conocer de cerca las consecuencias del maltrato y comprobar los cambios que puede experimentar un animal después de encontrar un hogar llevó al mandatario a impulsar una estrategia de adopción.

El propósito es ofrecer una herramienta que permita visibilizar a los perros y gatos que necesitan una familia y ampliar las posibilidades de que encuentren un hogar. De esta manera, la historia de Max pasó de ser un caso de rescate animal a convertirse en el punto de partida de una propuesta institucional para promover la adopción responsable en Casanare.