Ninguna contemplación tuvo Viktoria Plzen con Benfica de Jhon Jáder Durán en medio de la fecha 5 de la Europa League.

El colombiano, que permaneció en el banco durante el primer tiempo, vio cómo su equipo recibió tres mazazos entre el minuto 30 y el 45 por parte de los locales.

Con furia, el cuadro de República Checa atacó a los lusos, que no lograron dar respuesta alguna.

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Patrik Hrošovský abrió el marcador al minuto 30, con asistencia de Lukáš Červ, y desató el golpe que empezó a desfigurar el partido.

El Benfica no logró reaccionar y, antes del descanso, recibió tres anotaciones más que terminaron por convertir la noche en un auténtico calvario.

Prince Adu amplió la diferencia al 43′, mientras Christopher Kabongo apareció en dos ocasiones, al 45′ y 46′, para completar la goleada y dejar al cuadro portugués completamente desorientado.

¡¡BENFICA VOLVIÓ DORMIDO!! Doblete de Kabongo a los 34’’ segundos del ST para anotar el 4-0 de Viktoria Plzen. ¿Es festejo? ¡A LO KIKI MABPPÉ! 📺 Toda la #UEL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/50cvj9cnu9 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 26, 2026

La ráfaga de goles evidenció la fragilidad defensiva de un Benfica que no encontró respuestas ante la efectividad local.

Empezando el segundo tiempo, el cuarto de la noche cayó y quedó sentenciado el pleito a falta de todo un tiempo en el estadio Doosan Arena.

Al piso, el puntaje perfecto

Benfica había firmado un inicio impecable en la Europa League 2026-2027. Antes de su compromiso frente al Viktoria Plzen, el equipo portugués acumulaba cuatro victorias consecutivas, 12 puntos de 12 posibles y números que lo posicionaban entre los grandes protagonistas de la fase de liga.

El recorrido comenzó con una importante victoria en Italia frente al AC Milan, al que derrotó 2-0 el 16 de septiembre. Posteriormente, el conjunto lisboeta ratificó su poder ofensivo en casa al imponerse 4-1 al Celtic, el 15 de octubre, resultado que le permitió mantenerse en la pelea por los primeros puestos.

Jhon Durán se había destacado con Benfica en las jornadas pasadas de Europa League. Foto: DeFodi Images via Getty Images

La tercera jornada también dejó una demostración de contundencia. Benfica visitó al Omonia y se llevó los tres puntos con un 4-1, mostrando nuevamente su capacidad para resolver partidos lejos de su estadio. La racha continuó el 5 de noviembre, cuando venció 3-1 al Lech Poznań en Lisboa, pese a sufrir algunos momentos de presión en el cierre.

Con esos resultados, las Águilas sumaban 12 puntos, 13 goles a favor y apenas tres en contra, además de una diferencia de +10. Su rendimiento las ubicaba en lo más alto de la clasificación, por delante de otros equipos que también habían ganado sus cuatro primeros encuentros.

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El panorama era ideal para Benfica, que había construido una campaña europea sólida, con equilibrio defensivo y una ofensiva capaz de marcar diferencias.

Sin embargo, esa racha perfecta llegaría a prueba en su visita al Viktoria Plzen, un partido que podía cambiar por completo el panorama y poner en riesgo el liderato que tanto le había costado conseguir.

Durán hizo su aporte

En cuatro partidos de Europa League durante el curso de la temporada, Jhon Durán había aportado con dos anotaciones para el puntaje perfecto de los de Lisboa.

Su doblete ante Celtic lo hizo noticia en su momento y generó expectativa de cara a una citación en la Selección Colombia.