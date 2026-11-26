Luis Díaz tuvo un amargo regreso a las canchas con el Bayern Múnich. El miércoles entró como suplente en la derrota contra Lille por Champions League, resultado que aleja al club de la clasificación directa a octavos de final.

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Sin tiempo para lamentarse, el conjunto bávaro tiene un partido vital este sábado por la undécima jornada de la Bundesliga y Lucho se perfila para volver a jugar después de un mes sin acción en el campeonato alemán.

El partido de Hamburgo vs. Bayern Múnich está programado para iniciar a las 9:30 de la mañana (hora de Colombia) y será transmitido a través de ESPN.

Los usuarios de dispositivos móviles podrán seguir cada jugada de Luis Díaz a través de Disney+, aunque es necesario tener una suscripción activa a su plan prémium.

Luis Díaz en el partido de Lille vs. Bayern Múnich por Champions. Foto: AFP

Lucho Díaz, al rescate

Bayern Múnich marcha en la segunda posición de la Bundesliga, luego de su empate contra Colonia en la fecha 10 y la victoria del Borussia Dortmund que le permitió catapultarse a la cima.

Sin Harry Kane por una grave lesión que lo tendrá alejado de las canchas, la responsabilidad de los goles recae sobre Michael Olise y Luis Díaz. El francés está en duda para enfrentar a Hamburgo, mientras que el colombiano todavía no estaría listo para arrancar desde el once titular.

Vincent Kompany, técnico del Bayern, se encuentra ante una dramática situación por cuenta de las bajas. Además de Kane y Olise, tampoco puede contar con Manuel Neuer, Alphonso Davies, Serge Gnabry e Ismael Saibari, todos habituales en su rotación.

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“Se trata de coger impulso y luchar. Simplemente tenemos que volver a ganar y luego seguir construyendo sobre esa base, ganando no solo una vez, sino dos, tres, cuatro veces, y volver a poner la maquinaria en marcha. No hay excusas. Es simplemente la realidad de la situación, y tenemos que mantenernos unidos. A veces hay que disfrutar de la lucha y afrontar el desafío de frente”, expresó el DT.

Kompany cruza los dedos para que Luis Díaz se readapte físicamente y pueda ser titular muy pronto, pues su regreso al 100 % podría ser la salvación ante un panorama que pinta complicado.

Por lo pronto, le toca apelar a lo que tiene para buscar una victoria en Hamburgo y evitar que el Dortmund les saque más distancia en la tabla de posiciones.

A qué hora y dónde ver Hamburgo vs. Bayern Múnich

Bundesliga - Fecha 11

Lugar: Volksparkstadion, Hamburgo (Alemania).

Fecha y hora: sábado, 28 de noviembre, a las 9:30 a. m. (COL).

Canales: ESPN y Disney+.