Una noche agria para el Bayern Múnich en Francia. Por la quinta fecha de la fase liga de la Champions League, el gigante bávaro fue visitante ante el Lille en Francia y el resultado deja muchas preocupaciones en medio del objetivo de pasar de ronda de forma directa.

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De comenzar ganando, a ser víctima de una durísima remontada cuando los tres puntos se alcanzaron a ver muy cerca. Las sonrisas se fueron cuando el japonés Ayase Ueda empató al minuto 62 y 180 segundos más adelante, un autogol Aleksandar Pavlović sentenció el 2-1 que no cae bien en el club alemán.

En lo que tiene que ver con Luis Díaz, volvió a las canchas tras 35 días de ausencia debido a una rotura fibrilar, ingresó a los 75 minutos, tuvo 10 pases acertados de 12 intentos, pero no pudo encontrar la ruta del empate. Se espera que el próximo fin de semana en la Bundesliga ya esté en la nómina titular contra el Hamburgo.

Al término del partido, el técnico Vincent Kompany y el jugador Joshua Kimmich dieron la cara y expresaron su decepción por el resultado. Sin embargo, ambos coincidieron en que el equipo mostró una cara diferente en el segundo tiempo, cometió errores que dieron ventajas y que el rival no perdonó.

Joshua Kimmich habló

En el caso de Joshua, dijo que el primer tiempo fue bueno, pero que en la segunda parte perdieron la pelota, no hubo recuperaciones claras en el área rival y la presión en la salida del rival desapareció, además de que sufrieron en defensa.

Joshua Kimmich, referente del Bayern Múnich y Alemania Foto: Carina Johansen/NTB via AP

“Creo que la primera parte estuvo bien, fue muy buena y apenas concedimos ocasiones. Además, tuvimos algunas oportunidades bastante claras. Pienso que el partido se desarrolló principalmente en campo contrario. Sin embargo, si lo comparamos con la segunda parte, dejamos de recuperar balones en posiciones adelantadas, ya no presionamos tan bien y concedimos demasiadas ocasiones atrás. A pesar de nuestros problemas de efectivos, hay que decir que hoy podríamos haber ganado el partido con los jugadores que teníamos disponibles”, dijo Joshua Kimmich ante periodistas.

Kompany reaccionó tras la derrota

Vincent Kompany tuvo casi el mismo balance y también comparó el primer tiempo con el segundo, cuando aparecieron las fallas que llevaron al Bayern Múnich a la derrota.

Vincent Kompany, DT del Bayern Múnich Foto: Getty Images

“La primera parte fue exactamente como habíamos planteado el partido, con nuestras fortalezas y también nuestras debilidades. Pero, en líneas generales, fue una buena primera mitad. Sin embargo, en la segunda parte dejamos de encontrar nuestro ritmo. Esto forma parte del fútbol: tienes que jugar tu partido hasta el último minuto. Lo intentamos, así que no tengo nada que reprocharles en cuanto a la entrega. Por mi experiencia, conozco este tipo de momentos. Ahora tenemos que luchar por nuestros momentos, permanecer unidos, luchar y disfrutar también un poco de esa lucha. Todo eso forma parte del camino”, agregó el entrenador del Bayern.