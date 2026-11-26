Una familia de la localidad de Puente Aranda, en Bogotá, terminó viviendo una escena que difícilmente olvidará: en la noche del miércoles, 25 de noviembre, un enorme hueco se abrió en el barrio La Ponderosa y terminó ‘tragándose’ parcialmente un vehículo que se encontraba estacionado en el lugar.

El propietario aseguró que el problema comenzó con un ruido constante que llevaba semanas aumentando. También reportó una caída en la presión del agua de su vivienda con el Acueducto.

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El afectado relató que todo ocurrió cuando encendió su automóvil. En ese momento, la llanta delantera izquierda comenzó a hundirse y, en cuestión de minutos, el vehículo quedó atrapado dentro del cráter.

Vehículo se hundió en hueco generado por la ruptura de un tubo del Acueducto en el barrio La Polvorosa, localidad de Puente Aranda, en Bogotá. Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Noticias Caracol / API

Vehículo se hundió en hueco generado por la ruptura de un tubo del Acueducto en el barrio La Polvorosa, localidad de Puente Aranda, en Bogotá. Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Noticias Caracol / API

“Yo prendí el carro y, cuando lo prendí, el carro se hundió. La llanta delantera izquierda se hundió. Cuando volteé a mirar, la llanta ya estaba dentro del hueco y el carro comenzó a bajar. Yo reaccioné rápido y en cuestión de 10 minutos se tragó el carro”, contó el propietario.

Lo que más llamó la atención de los habitantes es que el problema no habría aparecido de un momento a otro. Según el afectado, desde semanas atrás se escuchaba un ruido constante que cada vez era más fuerte y que incluso terminó afectando la presión del agua en las viviendas.

Vehículo se hundió en hueco generado por la ruptura de un tubo del Acueducto en el barrio La Polvorosa, localidad de Puente Aranda, en Bogotá. Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Noticias Caracol / API

“Nosotros pensamos que era una máquina por ahí cerca que estaba trabajando, pero eso era día y noche, y cada vez era más fuerte el ruido. Nosotros llamamos al Acueducto para que vinieran a revisar. El calentador dejó de funcionar porque no había la suficiente presión”, explicó.

El hombre aseguró que desde el Acueducto le habían informado que en aproximadamente 15 días llevarían a cabo el cambio. También manifestó que insistió sobre las vibraciones que escuchaban, pero le indicaron que posiblemente se trataba de una máquina que golpeaba la tubería.

Vehículo se hundió en hueco generado por la ruptura de un tubo del Acueducto en el barrio La Polvorosa, localidad de Puente Aranda, en Bogotá. Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Noticias Caracol / API

¿Quién responderá por los daños del vehículo?

Finalmente, una grúa tuvo que intervenir para sacar el automóvil del enorme hueco. El vehículo presentó afectaciones visibles, aunque por fortuna no se reportaron personas lesionadas.

Ahora, el propietario espera una respuesta por lo ocurrido y considera que el Acueducto debería hacerse responsable, pues, según su versión, el problema estaría relacionado con la ruptura de la tubería de la acometida.

“Yo supongo que el Acueducto, porque es que eso es cuestión de ellos, porque lo que se reventó fue el tubo de la acometida. ¿Qué tal si se hubiera roto hacia el otro lado? Se lleva la casa”, manifestó.

El afectado espera que se esclarezcan las causas de la emergencia y se determine quién debe responder por los daños.