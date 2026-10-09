¿Obra a medias? Se demoraron 2 años en tapar un hueco y se les olvidó recoger los escombros

Después de dos años de espera y múltiples denuncias ciudadanas de accidentes, un hueco en la carrera 31D con calle 1H, en la localidad de Puente Aranda, fue reparado este jueves 8 de octubre.

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Sin embargo, la intervención no habría resuelto por completo el problema: según los habitantes del sector, los escombros continúan en la vía y representan un riesgo para quienes transitan por el lugar.

La comunidad había advertido sobre las condiciones de este punto y los accidentes que, según sus reportes, se presentaron mientras el hueco permanecía sin reparar. Ahora, aunque el daño habría sido atendido, los vecinos piden que se complete el trabajo y se retiren los restos de material.

Hueco y escombros en la vía en la localidad de Puente Aranda, Bogotá Foto: Cuenta de X Pasa en Bogotá / API

Un hueco habría provocado varios accidentes

Entre los casos reportados está el de un bicitaxi que aparece en un video cuando pierde el control y termina volcado. Las denuncias ciudadanas también mencionan accidentes que involucraron motocicletas, peatones y carros, con personas lesionadas.

Accidentes por un hueco en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá. Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Pasa en Bogotá / Montaje SEMANA

Los habitantes sostienen que el deterioro de la vía representó un peligro durante el tiempo que permaneció sin intervención. Por eso, la reparación del 8 de octubre era una medida esperada por quienes transitan habitualmente por el sector.

Sin embargo, la situación denunciada ahora es distinta. Aunque el hueco habría sido tapado, los escombros que quedaron en el lugar mantienen la preocupación entre los residentes, que piden evitar que una intervención incompleta termine generando nuevas dificultades para la movilidad.

Piden retirar los escombros de la carrera 31D con calle 1H

El llamado de la comunidad está dirigido a las autoridades responsables de los trabajos, para que revisen el estado de la vía, retiren el material sobrante y garanticen que la intervención quede en condiciones adecuadas.

Mientras se atiende la denuncia, se recomienda a conductores, motociclistas, ciclistas y peatones transitar con precaución por este punto de Puente Aranda, debido a la presencia de escombros.

La reparación representa una respuesta a un reclamo que, según los habitantes, llevaba dos años pendiente. Pero para quienes denunciaron el problema, el trabajo no debería darse por concluido mientras permanezcan obstáculos en la vía.

La comunidad espera que las autoridades completen las labores y dejen el sector en condiciones seguras para todos los usuarios.