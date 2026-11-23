Una macabra historia se conoció este lunes, 23 de noviembre, luego de que las autoridades encontraran el pasado domingo en la noche los cuerpos sin vida de tres mujeres al interior de un apartamento en el norte de Bogotá.

Las primeras informaciones detallan que el hecho correspondió a un triple suicidio provocado por el consumo de cianuro.

Fuentes policiales le confirmaron a SEMANA el hallazgo de los cadáveres y las identidades. Las mujeres son María Victoria Cuellar De Scioville, adulta mayor y madre de las otras dos mujeres fallecidas, quienes son Geraldine Scioville Cuellar y Lisette Scioville Cuellar.

Tres mujeres fueron halladas sin vida en el conjunto Altos del Moral Foto: CAPTURA GOOGLE MAPS

Las mujeres se encontraban tendidas en el suelo del inmueble. Dentro de los elementos encontrados estaba un frasco de cianuro y también un manuscrito o carta que dejaron las víctimas.

Este medio conoció además que las tres mujeres residían en el mismo inmueble y que desde el 18 de octubre de este año, las víctimas no tenían activo el reconocimiento facial en el sistema de control de acceso del conjunto residencial, que permite verificar los ingresos de los residentes, tanto de las instalaciones, como también de cada una de las torres.

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En el momento, los investigadores se encuentran en un proceso de recolección de pruebas y otros elementos materiales, además de la inspección a los cadáveres, para poder determinar con certeza la causa de la muerte y precisar si fue el cianuro el elemento que les quitó la vida.

Miembros del CTI realizando un levantamiento de cuerpos. Foto: Colprensa

La información precisa que las unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá fueron las que dieron apertura al apartamento, en compañía además del personal de vigilancia del conjunto residencial.

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Actualmente se encuentran reuniendo mayor información para determinar los antecedentes de las mujeres, a qué se dedicaban y qué versiones hay de los conocidos o vecinos que las conocían en el lugar de residencia.