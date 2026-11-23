Profunda consternación y asombro generó entre los habitantes de un conjunto residencial en Bogotá el hallazgo de tres mujeres sin vida al interior del apartamento 204 de la Torre 2, registrado durante la tarde de este domingo 22 de noviembre.

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó que las primeras verificaciones judiciales establecieron que el hecho correspondió a un triple suicidio provocado por el consumo de cianuro.

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Asimismo, SEMANA supo que las fallecidas eran tres arrendatarias del inmueble de 83, 59 y 54 años de edad, quienes además dejaron varias cartas escritas antes de perder el conocimiento. Se supo que eran pertenecientes a una misma familia. Una madre y dos hermanas.

Este medio también conoció que las autoridades se encuentran verificando las cámaras del conjunto residencial y, a la par, buscando a los familiares de las 3 mujeres. Por su parte, los residentes del conjunto realizarán un novenario que empezará en la noche de este 23 de noviembre.

Tres mujeres fueron halladas sin vida en el conjunto Altos del Moral Foto: CAPTURA GOOGLE MAPS

El reporte de olores fuertes y el ingreso de las autoridades

Según la cronología detallada en un comunicado oficial por la compañía administradora de la copropiedad, HSG, la alerta se originó a raíz de una situación advertida de manera reiterada en el edificio durante las últimas semanas.

Tanto residentes de la torre 2 como integrantes del personal de aseo habían reportado la presencia de olores fuertes provenientes de ese sector, lo que llevó a la Administración a realizar seguimiento al caso y contactar directamente al propietario del apartamento 204 para verificar qué sucedía al interior de la vivienda.

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Alrededor de las 4:00 de la tarde de este domingo 22 de noviembre, tras recibir el reporte formal sobre la novedad en la unidad privada y contar con la autorización expresa del dueño del inmueble, efectivos de la Policía Nacional y unidades del Cuerpo de Bomberos ingresaron al apartamento.

Una vez adentro, los organismos de emergencia encontraron los tres cuerpos sin vida y aseguraron la escena para evitar cualquier alteración de los elementos materiales presentes en el lugar.

Miembros del CTI realizando un levantamiento de cuerpos. Foto: Colprensa

Inspección técnica del CTI y llamado a la calma en la copropiedad

Tras confirmarse el fallecimiento de las tres mujeres, el caso quedó en manos de las autoridades judiciales competentes. Integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación se desplazaron hasta el conjunto residencial para adelantar los actos urgentes, realizar la inspección técnica al bien privado, efectuar el levantamiento de los cadáveres y recolectar las cartas dejadas por las víctimas como parte fundamental del expediente.

Por su parte, la firma administradora HSG explicó que, desde el momento en que se conoció la emergencia, coordinó la comunicación con el propietario para autorizar el acceso, gestionó la presencia inmediata de la Policía y los Bomberos, y acompañó de manera presencial todo el procedimiento junto con el equipo de seguridad privada de la copropiedad.

Además de expresar su solidaridad y respaldo al propietario del apartamento frente a lo ocurrido con sus arrendatarias, la Administración hizo un llamado enfático a todos los residentes para mantener la calma, facilitar la labor de los investigadores y abstenerse de difundir información o especulaciones no confirmadas mientras las autoridades emiten los dictámenes finales.

El CTI de la Fiscalía adelanta la recopilación de evidencia para esclarecer el hecho. Foto: A.P.I.