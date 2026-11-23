Entre este lunes 23 y el domingo 29 de noviembre de 2026, Bogotá será escenario de diversas manifestaciones, plantones, rodadas y expresiones culturales convocadas por organizaciones sociales, estudiantiles y comunitarias en varias localidades de la capital.

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De acuerdo con la Secretaría Distrital de Gobierno, todas las jornadas contarán con el acompañamiento permanente de sus equipos de gestoras y gestores de Diálogo Social y Derechos Humanos para garantizar la protesta pacífica, promover la convivencia y mitigar afectaciones en el espacio público.

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Para evitar contratiempos en los desplazamientos, las autoridades recomendaron consultar los canales oficiales de tránsito y planificar los recorridos con anticipación.

Cronograma día por día de las movilizaciones en Bogotá

La agenda divulgada por el Distrito contempla 13 actividades distribuidas a lo largo de seis días de la semana, destacando las conmemoraciones por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (#25N), actos de memoria y convocatorias de carácter político y gremial:

Lunes 23 de noviembre

7:00 a. m. – Plantón: “Concentración de maestros y maestras frente a la Fiduprevisora” , en la calle 72 con carrera Décima (localidad de Chapinero).

, en la calle 72 con carrera Décima (localidad de Chapinero). 9:30 a. m. – Plantón: “Sé la voz de las gallinas” , en la Plaza de Bolívar (localidad de La Candelaria).

, en la Plaza de Bolívar (localidad de La Candelaria). 12:00 m. – Caravana / Rodada: “Acabemos las fotomultas” , con punto de salida en el Parque de los Hippies (Chapinero) y destino a la Federación Colombiana de Municipios, en la carrera 7 con calle 74.

, con punto de salida en el Parque de los Hippies (Chapinero) y destino a la Federación Colombiana de Municipios, en la carrera 7 con calle 74. 5:00 p. m. – Plantón: “¡Justicia para Ivón Parra Díaz!” , en la entrada de la calle 26 de la Universidad Nacional de Colombia (localidad de Teusaquillo).

, en la entrada de la calle 26 de la Universidad Nacional de Colombia (localidad de Teusaquillo). 6:00 p. m. – Evento cultural con reivindicaciones: “Velatón Festival por la vida y la memoria. ¡Dilan Cruz Vive, La Lucha Sigue!”, en la esquina de la calle 19 con carrera 4 (localidad de Santa Fe).

Martes 24 de noviembre

12:00 m. – Evento cultural con reivindicaciones: “¡Cerrando semestre con muralismo!”, en la Universidad Distrital, sede Vivero (localidad de Santa Fe).

Miércoles 25 de noviembre

12:00 m. – Evento cultural con reivindicaciones: “Rabiosa acuerpamos la esperanza #25N” , en la Plaza Fundacional de Bosa (localidad de Bosa).

, en la Plaza Fundacional de Bosa (localidad de Bosa). 3:00 p. m. – Marcha: “25N día contra la eliminación de la violencia a la mujer”, con salida desde la Universidad Nacional de Colombia (Teusaquillo) hacia la Plaza de Bolívar.

Jueves 26 de noviembre

11:30 a. m. – Plantón: “Vigilia silenciosa por Palestina” , frente a la Embajada de Israel (localidad de Teusaquillo).

, frente a la Embajada de Israel (localidad de Teusaquillo). 1:30 p. m. – Marcha: “Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres”, desde la cancha del barrio La Victoria hasta la cancha del barrio Villa del Cerro (localidad de San Cristóbal).

Sábado 28 de noviembre

9:00 a. m. – Marcha: “Marcha 25N Barrios Unidos 2026” , en la calle 74A con carrera 63 (localidad de Barrios Unidos).

, en la calle 74A con carrera 63 (localidad de Barrios Unidos). 11:00 a. m. – Plantón: “Gran plantón de apoyo a Abelardo”, en la Plaza de Bolívar (localidad de La Candelaria).

Domingo 29 de noviembre

10:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: “29N Toma Cultural: Nos tomamos las calles sin permiso y sin preguntar” , en la avenida Ciudad de Cali con calle 80, costado norte (localidad de Engativá).

, en la avenida Ciudad de Cali con calle 80, costado norte (localidad de Engativá). 11:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: “Festival al andén contra la gentrificación”, en la Plaza de Mercado La Perseverancia (localidad de Santa Fe).

Recomendaciones del Distrito para conductores y manifestantes

Frente a los posibles desvíos o cierres viales que puedan generarse durante el paso de las marchas y caravanas, la Secretaría Distrital de Gobierno reiteró una serie de pautas para la ciudadanía.

La entidad instó a mantenerse informados a través de los reportes en tiempo real de las autoridades de tránsito y recordó a los participantes ejercer su derecho a la manifestación de manera pacífica, respetuosa y dentro del uso adecuado del espacio público.