Después de casi 30 años con Enel Colombia al frente del alumbrado público, Bogotá tendrá un nuevo operador.

El alcalde Carlos Fernando Galán anunció que Empresas Públicas de Medellín (EPM) asumirá el servicio durante los próximos 10 años, con el reto de modernizar la infraestructura y garantizar la iluminación de calles, parques y espacios públicos.

Bogotá, a ahorrar energía: alcalde Galán revela cinco medidas clave para reducir el consumo en los hogares

Alcalde Galán anunció el cambio de operador

La decisión fue comunicada por el alcalde Carlos Fernando Galán este lunes 23 de noviembre, a pocos días de que termine el convenio que desde 1997 regula la operación del alumbrado público en Bogotá.

De acuerdo con el anuncio, EPM tendrá a su cargo la administración y el mantenimiento de la red durante una década. Su entrada está prevista para el próximo 1 de diciembre, mientras que el convenio vigente con Enel Colombia finalizará el 30 de noviembre.

La definición pone fin a la incertidumbre sobre quién asumiría el servicio después de la salida de Enel, una compañía que durante cerca de 29 años estuvo vinculada a la operación de la iluminación de calles, parques, vías y demás espacios públicos de la capital.

La llegada de EPM también representa la entrada de una empresa con experiencia en este sector, pues participa en la operación y mantenimiento de sistemas de alumbrado público en Medellín y otros municipios.

“A partir del 1 de diciembre, EPM asumirá la operación, administración y mantenimiento del alumbrado público de Bogotá durante los próximos 10 años. Esta alianza permitirá modernizar la red, garantizar nuevas inversiones y avanzar en la construcción de una ciudad inteligente”, indicó el alcalde @CarlosFGalan . — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) November 23, 2026

La modernización, uno de los principales retos

El relevo de operador se produce en medio de los planes del Distrito para transformar el sistema de iluminación de Bogotá.

La modernización del alumbrado quedó contemplada en la reforma tributaria distrital de 2026 y busca avanzar hacia una infraestructura más eficiente, con renovación tecnológica y mejores condiciones para la prestación del servicio.

Uno de los objetivos es continuar la sustitución de luminarias tradicionales por tecnología LED, que permite reducir el consumo energético y mejorar la eficiencia de la iluminación.

El nuevo operador tendrá que asumir el reto de acompañar esta transformación, además de garantizar el mantenimiento de la red y la atención de las fallas que se presenten en los espacios públicos.

Uno de los asuntos más importantes de la transición tiene que ver con la propiedad de la infraestructura existente.

Una auditoría de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), con corte a mayo de 2025, identificó 362.988 luminarias en Bogotá.

De ese total, 355.034 pertenecían a Enel Colombia y 7.954 eran propiedad del Distrito.

Esto significa que la mayor parte de las luminarias registradas estaba en manos de la compañía saliente.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, durante el anuncio de la nueva alianza para la operación del alumbrado público de la capital. Foto: Composición Semana/ X @CarlosFGalan

Por esa razón, el cambio de operador también plantea un desafío sobre las condiciones en las que EPM podrá utilizar, administrar y mantener estos elementos.

El vencimiento del convenio con Enel no implica que los activos de la empresa pasen automáticamente a ser propiedad del Distrito.

Las condiciones para su utilización y mantenimiento deben quedar definidas dentro del nuevo esquema.

La llegada de EPM abre una nueva etapa para la administración del alumbrado público de la capital.

El desafío será garantizar la continuidad del servicio, avanzar en la modernización tecnológica y resolver las condiciones de operación de una infraestructura que, en su mayoría, pertenece a Enel Colombia.

El cambio comenzará el primero de diciembre y tendrá una duración prevista de 10 años.