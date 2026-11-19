Para este jueves, el petrismo convocó una jornada de manifestaciones en rechazo de la Ley de Rescate Económico propuesta por el Gobierno De La Espriella y, en el marco de esta, ya se empezaron a reportar enfrentamientos entre manifestantes y la Fuerza Pública.

🔴Manifestaciones del 19 de noviembre EN VIVO: Se registran enfrentamientos entre UNADI y protestantes en la Universidad Nacional

A la altura de la carrera 30 con calle 26 se registró la presencia de tanquetas de la Unidad Nacional Antidisturbios y diferentes capas de humo que enmarcan el sector.

Los videos evidenciaron nuevos enfrentamientos entre estudiantes de la Universidad Nacional, de Bogotá, y la fuerza pública. Esta situación ya generó varios retrasos y bloqueos viales en el sector debido a las manifestaciones convocadas por el petrismo.

Emergencia en las instalaciones de la universidad

A través de un grupo de difusión de WhatsApp de la universidad, denunciaron que a eso de las 2:50 de la tarde, un grupo de estudiantes que se encontraba en proceso de evacuación quedó encerrado por una alta concentración de gases lacrimógenos.

Disturbios en la Universidad Naciona. Imagen de referencia. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA / SEMANA

De acuerdo con el reporte realizado en el grupo de la institución, la situación provocó afectaciones a la salud de las personas presentes, entre ellas vómito, pérdida de conciencia, reacciones alérgicas e irritaciones en el rostro.

Las manifestaciones en la institución no hacen parte de algunos casos excepcionales. Constantemente, se registran este tipo de situaciones en su sede y esto provoca el llamado para fortalecer las rutas y los protocolos de evacuación.

En materia de transporte público, esta nueva jornada de desmanes ya afecta a 228.310 ciudadanos que, a esta hora, intentaban desplazarse en TransMilenio.

Estación de TransMilenio. Foto: TransMilenio

Antidisturbios disipan manifestantes de la carrera Séptima tras desmanes durante las marchas: también en la carrera 30

A través de su cuenta oficial en redes sociales, el sistema de transporte confirmó que, a causa de estas manifestaciones, ya hay 5 estaciones de la troncal NQS–Carrera 30 inhabilitadas. La avenida El Dorado, Universidad Nacional, El Campín, Tigo y 7 de Agosto permanecen sin servicio a las 3:40 de la tarde.

Desde la 1:40 p. m. hasta las 2:38 permaneció bloqueada la carrera 30 en las inmediaciones de la institución por estos enfrentamientos. La Secretaría de Movilidad confirmó que a mediados de las 2:40 de la tarde se logró establecer el tráfico.

El hecho ya generó la reacción de algunos concejales, como es el caso de María Clara Name.

La representante de Bogotá por el Partido Verde rechazó el bloqueo de los manifestantes que finalmente afecta a los capitalinos de a pie. “La protesta social NO puede convertirse en excusa para imponer el caos, vulnerar los derechos de los demás y someter a toda una ciudad”, expresó Name en sus redes sociales.