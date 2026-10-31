La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), en cabeza de Fabio Arias, anunció que convocará un paro nacional el próximo 19 de noviembre en rechazo a la propuesta de Ley de Rescate Económico radicada por el Ejecutivo el pasado jueves 28 de octubre.

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El sindicato expresó su inquietud sobre cómo este proyecto afectará la economía de las personas, los puestos de trabajo y la equidad en el pago de impuestos en el país.

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