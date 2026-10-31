La Central Unitaria de Trabajadores (CUT), en cabeza de Fabio Arias, anunció que convocará un paro nacional el próximo 19 de noviembre en rechazo a la propuesta de Ley de Rescate Económico radicada por el Ejecutivo el pasado jueves 28 de octubre.
El sindicato expresó su inquietud sobre cómo este proyecto afectará la economía de las personas, los puestos de trabajo y la equidad en el pago de impuestos en el país.
Vamos al paro nacional el 19 de noviembre contra el gobierno de Abelardo y su reforma tributaria que impone impuestos a la comida del 19%, incrementa los impuestos a la rentas de trabajo en un 9% pero reduce la renta del capital del 35% al 31% y a las inversiones al 20%, elimina… pic.twitter.com/LdnR3BPsbT— Fabio Arias Giraldo (@fabioariascut) October 30, 2026
Noticia en desarrollo...