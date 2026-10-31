Luis Alonso Colmenares, papá del fallecido Luis Andrés Colmenares, conmovió este sábado al publicar un mensaje en sus redes sociales en el cual recordó con melancolía a su hijo, tras el aniversario 16 de su muerte luego de una fiesta de Halloween.

“Se me salieron las lágrimas”: publicación en X conmovió al papá de Luis Andrés Colmenares

El 31 de octubre de 2010 la familia Colmenares sufrió la pérdida que le cambió por completo el rumbo y Luis Alonso así lo referenció:

“16 años sin ti, Luis Andrés… Y no me acostumbro a caminar la vida con tu ausencia. El dolor se ha aliviado, la herida está sanada, el rencor está borrado con el perdón, pero no te puedo olvidar porque la cicatriz no se borra. No me acostumbro a tu ausencia".

Luis Alonso Colmenares, padre de Luis Andrés Colmenares. Foto: DANIEL REINA ROMERO

Sobre el caso Colmenares, la actualización más reciente en los estrados se dio el pasado 16 de abril, cuando la Corte Suprema absolvió a Laura Moreno y mantuvo la prescripción sobre Jessy Quintero, dos implicadas en los hechos.

La tragedia enmarcó todos los 31 de octubre del país, ya que se dio en medio de una fiesta universitaria de Halloween.

Como si se tratara de un déjà vu, el asesinato del estudiante Jaime Esteban Moreno la noche de Halloween en 2025 revivió el recuerdo de Luis Andrés Colmenares. Ambos universitarios pertenecían a la Universidad de los Andes.

Luis Alonso Colmenares se refirió a Jaime Esteban Moreno

En las redes de Luis Alonso Colmenares no pasó desapercibido su mensaje sobre Jaime Esteban Moreno, sobre el cual también reflexionó.

“El 31 de octubre de 2010, mi hijo Luis Andrés salió a celebrar, como tantos muchachos, y no volvió a casa. El 31 de octubre de 2025, quince años después, Jaime Esteban también salió a celebrar, y tampoco volvió”, relacionó Luis Alonso Colmenares.

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A renglón seguido, señaló: “Nunca se conocieron en vida. Hoy los pongo juntos, abrazados, porque la vida los hermanó de la forma más cruel: la misma fecha, la misma fiesta, la misma violencia sin sentido. Y la misma puerta que ya nadie abre de madrugada”.

Con una foto ficticia en la que se abrazan los dos jóvenes, Luis Alonso criticó en lo que se ha convertido el 31 de octubre:

“El 31 de octubre nació como una fiesta para los niños: disfraces, dulces, risas, manos pequeñas tocando puertas. Con los años la convertimos en otra cosa: noche de excesos, de trago sin medida, de peleas, de armas, de desenfreno”.

En un melancólico mensaje, Colmenares recordó que, aunque la familia de Moreno recibió justicia, según él, a la suya todavía se la niegan.