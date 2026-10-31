Jorge Luis Alfonso López, alias Gatico, denuncia amenazas de muerte y ofrece entregar pruebas de negocios de su madre

Jorge Luis Alfonso López, alias Gatico, exalcalde de Magangué e hijo de la fallecida empresaria del chance Enilce López Romero, alias la Gata, denunció que existe un plan para asesinarlo, presuntamente relacionado con negociaciones que su madre realizó en vida con un grupo de empresarios.
En un video grabado el 30 de octubre de 2026, desde una clínica donde permanece hospitalizado, Alfonso López aseguró que teme por su vida y la seguridad de su familia.
“Me quieren matar por una negociación que hizo mi madre, Enilce López Romero, con unos empresarios”, afirmó.
En la grabación identificó con nombres y números de cédula a tres personas que, según su denuncia, estarían encargadas de ejecutar el supuesto atentado. También advirtió que, si él o alguno de sus familiares sufre un ataque, otras personas tienen en su poder documentación que podría ser entregada a las autoridades.
El exalcalde aseguró que está dispuesto a proporcionar pruebas documentales, grabaciones de audio y videos sobre las negociaciones y las presuntas amenazas, siempre que el Estado le garantice protección.
Su abogado, Diego Muñetón, aclaró que estas declaraciones no constituyen una solicitud formal de principio de oportunidad ante la Fiscalía.
“Formalmente no hay una petición de principio de oportunidad en ningún proceso”, aseguró el defensor, quien explicó que, por ahora, la prioridad es obtener garantías de seguridad.
Según Muñetón, su cliente asegura haber sido víctima de una persecución judicial y de amenazas relacionadas con los negocios de su madre. El abogado agregó que Alfonso López ha identificado y denunciado a varias personas por su presunta participación en las actuales intimidaciones, así como en el atentado que sufrió en una clínica de Barranquilla, en 2024.
La denuncia surge cuando el exalcalde enfrenta una nueva medida de aseguramiento privativa de la libertad, dictada el 26 de octubre, dentro de una investigación relacionada con el asesinato de un dirigente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) en Sucre, ocurrido en junio de 1997.
Jorge Luis Alfonso López, alias Gatico, denuncia un supuesto plan para asesinarlo por negocios que hizo su madre, Enilce López, alias la Gata. En un video pide protección para su familia y ofrece entregar pruebas a las autoridades. https://t.co/f0wz5K9jDc pic.twitter.com/3i91FMPHIQ— Revista Semana (@RevistaSemana) October 31, 2026
Muñetón cuestionó la medida y anunció que presentará un recurso de apelación. Además, solicitará una valoración de Medicina Legal para determinar si las condiciones de salud de su defendido justifican sustituir la detención por una medida domiciliaria.
El abogado sostuvo que Alfonso López padece varias enfermedades crónicas y que permanece hospitalizado desde finales de octubre.
La defensa insiste en que su cliente se puso voluntariamente a disposición de las autoridades y rechaza las versiones sobre un supuesto operativo policial para capturarlo.