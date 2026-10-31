El ‘Monstruo del Modelaje’ y seis personas más fueron extraditados por la Dijín y Migración

El ‘Monstruo del Modelaje’, un extranjero señalado de montar una escuela de modelaje para abusar de menores, y seis personas más fueron extraditados por la DIJÍN de la Policía y Migración Colombia a distintos países en donde estaban siendo requeridos por los pendientes que tienen con la justicia.

Uno de los casos que más ha llamado la atención es el de Adolfrefo Rafael Matos González, un ciudadano extranjero conocido como el ‘Monstruo del Modelaje’, quien es requerido por el Tribunal de Primera Instancia del Estado de Zulia por los delitos contra la integrida sexual de menores.

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Las investigaciones preliminares contra Matos González indicaron que utilizaba una escuela de modelaje como fachada para fotografiar a sus víctimas, pero detrás de esa actividad habría utilizado ese material íntimo para compartir en páginas de pornografía y, al parecer, abusar de por lo menos seis niñas.

El extranjero fue capturado en Colombia, estuvo en poder de las autoridades y luego de pasar por un extenso trámite sobre su futuro judicial, las autoridades lo entregaron a la Interpol Venezuela para su extradición en un vuelo comercial.

Otro de los extranjeros extraditado fue Heraldo William Rosero Tacán, un hombre requerido por la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer de Ecuador por el delito de acceso carnal violento. El ciudadano es investigado por abusar sexualmente de manera reiterada a una menor de edad utilizando la fuerza, según la Policía.

Otro de los extraditas por el delitos de acceso carnal violento fue Édgar Germán Montoya Montoya, solicitado por la Audiencia Provincial de Madrid, en España, luego de que fue indiciado por realizar tomacioentos y acceder abusivamente de una menor de edad.

Más extradiciones

La única mujer extraditada en esta operación internacional fue Po Ya Lin, una ciudadana Taiwanesa que era buscada por la justicia Argentina por los delitos de falsedad en documento y encubrimiento, tras ser señalada de adquirir un vehículo de manera ilícita y utilizar documentación pública falsa para dicho trámite.

El Tribunal de Control No. 3 del Estado de Yaracuy, en Venezuela, estaba tras a pista de Ender Emanuel Alvarado Contreros por el delito de homicidio, después de que terminó implicado en la agresión con arma blanca a una persona que por la gravedad de las heridas perdió la vida. El hombre quedó a disposición de interpol Venezuela.

El último extraditado fue Edouard David Joseph Chavanne, un ciudadano fránces que es requerido por las autoridades judiciales de Lyon (Francia) por el delito de blanqueo de capitales, derivado de la comisión de fraudes fiscales, trabajo no declarado y abuso de confianza.

Desde la Dijín y la Interpol reafirmaron su compromiso de cerrar las puertas del país a los delincuentes que buscan evadir la acción de la justicia internacional.