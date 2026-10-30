¿Se borran las solicitudes de extradición con la Ley de Sometimiento? Esto vendría para los criminales

La Cámara de Representantes citó para este lunes festivo, 2 de noviembre, debate de la Ley de Sometimiento. El objetivo es fijar lo más pronto posible las reglas para los integrantes de los grupos armados ilegales que decidan someterse a la justicia.

Se trata de un proyecto que busca acabar con la paz total del gobierno del expresidente Petro y que debe ser aprobado antes del 4 de noviembre.

En El Debate de SEMANA, la representante a la Cámara de Cambio Radical, Eimy Suárez, explicó que pasaría con las solicitudes de extradición que tengan los criminales que decidan acogerse a la Ley de Sometimiento.

“El artículo número 8 del proyecto establece que no se suspende la ejecución de ninguna orden de captura, ni extradición, de los integrantes de los actores armados ilegales o terroristas que se sometan a la ley. Esto significa que acogerse al proceso de sometimiento, no constituye por sí misma una garantía para evitar la extradición”, explicó Suárez.

En tal sentido, la congresista recalcó que el sometimiento a la justicia no será un escudo para que los criminales puedan evadir los delitos que cometieron en otros países.

“El sometimiento no es un escudo para que esto suceda. La persona requerida por otro país no queda automáticamente protegida por participar en este proceso y por supuesto se le aplicarán los mecanismos de cooperación judicial internacional que la ley. Es claro en el proyecto, que no hay impunidad frente a las órdenes de captura, ni extradición”, recalcó en El Debate de SEMANA, la representante a la Cámara.

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