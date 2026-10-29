¿Cotizó, pero no cumple los requisitos de pensión? Esto propone la contrarreforma pensional

El Centro Democrático radicó oficialmente su contrarreforma pensional, la cual está compuesta por 17 artículos. Dicho proyecto llegó al Congreso de la mano de los senadores Andrés Forero, Claudia Zuleta, Zandra Bernal y Juan Felipe Corzo.

Así cambiaría el sistema de pensiones con contrarreforma del Centro Democrático

Esta contrarreforma pensional busca que los cotizantes de hasta 2,3 salarios mínimos escojan entre Colpensiones y fondos privados.

En El Debate de SEMANA, la senadora Claudia Zuleta explicó qué pasará con aquellas personas que cotizaron, pero no logran pensionarse por falta de requisitos. La congresista explicó lo que plantea al respecto la contrarreforma radicada en el Congreso.

“¿Qué contemplamos para aquellas personas que son afiliadas, que cotizan, pero que llegada la edad de pensión no logran cumplir los requisitos? Estas personas tendrán dos caminos en el sistema. El primer camino es acogerse a esa modalidad que creó la Ley 2381, de recibir una mesada o una renta vitalicia, una asignación mensual inferior a un salario mínimo y proporcional al tiempo y al ahorro que hayan cotizado a lo largo de su vida laboral”, empezó explicando Zuleta.

En cuanto al otro camino que tendrían las personas, Zuleta indicó en El Debate de SEMANA: “Reclamar la devolución de sus saldos con su rendimiento en el régimen de ahorro individual o la indemnización sustitutiva si hizo cotizaciones en Colpensiones. Esto lo podrán hacer las personas, según nuestra propuesta, a los 57 años, si son mujeres, o a los 62 años, si son hombres”.

En tal sentido, la senadora dijo enfáticamente que las personas, entonces, ya no tendrían que esperar a los 60 y 65 años (mujeres y hombres, respectivamente), tal como lo dispuso la Ley 2381 que, desde su punto de vista, “fue muy injusta” con quienes tienen dificultad para cumplir requisitos para pensionarse.

“Porque además de alargarles la edad, les dijo: ‘Usted no tiene más opciones que recibir esta mesada’, la mayoría de las veces muy pequeña. A mí me parece esto muy clave y es que la Ley 2381 dijo: ‘Esos recursos no son heredables ni sustituibles’. Es decir, si una persona muere antes de reclamarlos, esos ahorros los pierde la familia y eso me parece supremamente injusto”, agregó Zuleta en El Debate de SEMANA.