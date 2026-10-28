Fuerte agarrón en el Senado por intervención de Matador: Centro Democrático protestó

Un enfrentamiento político se registró en la plenaria del Senado por la presencia del caricaturista Matador, quien pretendía intervenir ante los congresistas. La situación provocó una protesta del Centro Democrático, que pidió no autorizar su participación en el recinto legislativo.
Fuerte agarrón en el Senado por la intervención de Matador. La presencia del caricaturista generó un enfrentamiento entre congresistas, que cuestionaron su eventual participación tras los señalamientos contra la primera dama. https://t.co/f0wz5K9jDc pic.twitter.com/zRITmAFmy7— Revista Semana (@RevistaSemana) October 28, 2026
El desacuerdo se originó en los cuestionamientos de esa colectividad contra el caricaturista por lo que calificó como maltrato hacia la primera dama, Ana Lucía Pineda. Los integrantes del partido manifestaron su inconformidad con la posibilidad de que Matador tomara la palabra durante la sesión.
El episodio generó tensión en la plenaria y abrió una discusión sobre la pertinencia de su intervención ante los senadores, en medio de las diferencias políticas que rodean las expresiones públicas del caricaturista.
La controversia también puso de manifiesto el choque entre el Centro Democrático y Matador, conocido por sus caricaturas y críticas a figuras políticas. En esta ocasión, la discusión se trasladó al escenario legislativo por la solicitud de permitirle intervenir ante la corporación.
Hasta el momento, la información disponible no precisa cuál fue la decisión definitiva de la plenaria sobre la intervención del caricaturista ni permite establecer el alcance completo del enfrentamiento entre los congresistas.