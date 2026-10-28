La orden que dio Abelardo De La Espriella contra delincuente que le respondió tras encararlo: “La más dura que haya”

El presidente Abelardo De La Espriella participó en nuevos operativos que llevó a cabo la Fuerza Pública, pero en esta oportunidad se dieron en la ciudad de Bogotá.

Alias Mailo intentó responderle a Abelardo De La Espriella en pleno operativo en Bogotá: “¿Vas a tirar línea aquí? Payaso”

A través de su cuenta de X, el jefe de Estado compartió un video en el que se ve cómo fue su presencia y hubo un momento que llamó la atención: cuando el mandatario encaró a uno de los presuntos delincuentes que fue capturado.

Este sujeto responde al alias de Mailo y De La Espriella no dudó en recordarle uno de los presuntos delitos que cometió. “Este bandido lanzó una granada y mató a un señor humilde que trabajaba ahí durante 20 años”, dijo.

Muy a su estilo, el presidente continuó: “Vas a saber lo duro que te va a caer la justicia”. En ese momento, el hoy procesado respondió algo, aunque no se alcanzó a escuchar del todo claro. “A lo bueno”, fue una de las cosas que dijo el detenido.

Ante esto, el jefe de Estado lo calificó como un “payaso” y, pese a que el sujeto le siguió contestando, De La Espriella no se calló en su arremetida. “Eres un asesino, miserable. Vas a ver lo duro que muerde el Tigre”, expresó.

Pero hubo otra cosa que llamó la atención de ese momento, el presidente se dirigió a la Policía y al frente del delincuente le dio una orden en su contra,

“Apenas se judicialice este bandido, lo vamos a mandar a una cárcel de máxima seguridad, la más dura que haya”, comentó.

Abelardo De La Espriella entregó primer balance del megaoperativo que lideró en Bogotá: 172 capturados

De La Espriella agregó: “Vamos a ver si allí eres igual de guapito, igual de alzadito, vamos a ver. Bienvenido a la Patria Milagro”.

En otro aparte del video, el jefe de Estado continuó después de que, al parecer, alias Mailo sonriera ante lo que le estaba diciendo. “Esa risita se te va a convertir en llanto”, manifestó.

“Y bien motiladito te vamos a dejar. Te vamos a quitar ese motiladito para que sepas lo duro que muerde el Tigre”, complementó.