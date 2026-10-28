Encadenado desde el cuello: el país se estremece con prueba de supervivencia de un ganadero secuestrado por alias Calarcá

Las imágenes no pueden ser más dramáticas. Jaime Cutiva, un reconocido ganadero del departamento de Caquetá secuestrado por las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá hace dos semanas, apareció encadenado en un video o prueba de supervivencia que llegó a su familia a través de la emisora comunitaria Ecos del Caguán, que emite desde San Vicente del Caguán.

Como en el pasado, el secuestrado, de 67 años, se ve encadenado desde el cuello, los brazos y los pies. “Quiero enviarles un saludo a mi esposa, hijos, amigos, familiares y a quienes pregunten por mí. De todas maneras, muchas gracias y hasta la presente estoy en las montañas de Colombia”, manifestó.

Alias Calarcá, jefe de las disidencias de las Farc. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

La técnica de amarrar a los secuestrados regresó al país a la época en la que la guerrilla de las Farc encadenó a Ingrid Betancourt y a los demás presos políticos para evitar que se fugaran de las selvas. Estas imágenes dolorosas que Colombia observó durante años son la nueva modalidad de presión de este grupo armado.

D’Mar Córdoba, director del Centro Nacional de Memoria Histórica, calificó las imágenes como “dolorosas”.

“Don Jaime Cutiva, ganadero de San Vicente del Caguán, Caquetá, fue secuestrado hace varios días y así lo tienen. Encadenado en la selva. Este trato cruel e inhumano está prohibido por el derecho internacional humanitario”, afirmó.

El Centro Nacional de Memoria Histórica rechazó este secuestro. “Encadenar a un ser humano no es prueba de supervivencia, es un trato cruel e inhumano, prohibido por el DIH. Como entidad del Estado que documenta el conflicto, exigimos su liberación inmediata. ¡Estamos con su familia!“, se leyó en su cuenta oficial de X.

La excandidata presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia, también se refirió al tema: “Qué dolor que los colombianos tengamos que seguir viviendo la pesadilla del secuestro. La impunidad ha sido responsable de que delitos como estos se perpetúen. Debe haber sanciones y nunca más aceptar que la criminalidad tenga acceso a la política”.

La excandidata presidencial Paloma Valencia. Foto: Foto del video publicado por Paloma Valencia

El exministro de Agricultura, Juan Gonzalo Botero, exigió la liberación del ganadero.

“Qué dolor por el ganadero y comerciante Jaime Cutiva, de 67 años, secuestrado el pasado 15 de octubre en San Vicente del Caguán, Caquetá. ¡Encadenado como un animal! ¡Exigimos su libertad!”, dijo.

Las disidencias de alias Calarcá no se han referido al tema, pero en el Caquetá tienen claro que este secuestro es extorsivo. Al parecer, según las comunidades del Caquetá, Cutiva es un ganadero reconocido en la región.

Alias Calarcá y Abelardo De La Espriella. Foto: SEMANA y Presidencia

El Gobierno De La Espriella ha sido claro en que persigue a todos los grupos armados en el país. Tras la presión de las Fuerzas Militares, estos grupos volvieron al secuestro extorsivo para financiar a sus tropas.