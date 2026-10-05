Abelardo De La Espriella anuncia nuevo golpe a alias Calarcá: “Vamos por todos”

El presidente Abelardo De La Espriella informó en sus redes sociales que el Ejército, la Fuerza Aérea, la Policía y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía materializaron un golpe contra los integrantes del frente 36 de las disidencias de las Farc en Antioquia que comanda alias Calarcá.

Él reportó la caída de alias Lobo, aparente cabecilla de comisión, y alias Zamanta. Entre tantas cosas, el primer mandatario describió que alias Lobo carga con un largo prontuario y que se estudia sus eventuales responsabilidades en casos de extorsiones, secuestros, homicidios, desplazamientos de población civil y ataques contra la fuerza pública en el norte de Antioquia.

Abelardo De La Espriella confirma que una integrante de las disidencias de las Farc se entregó: “No quieren terminar en una bolsa”

“¡Vamos por todos los que aterrorizan a nuestras comunidades! Cada captura es un paso para devolverles la tranquilidad y la libertad a los colombianos. ¡Firme por la patria!“, escribió Abelardo De La Espriella en su cuenta de X.