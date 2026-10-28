Iris Marín pide a la Corte priorizar investigación contra Petro por los ‘sexocontratos’: solicita protección a Deicy Jiménez

La defensora del Pueblo, Iris Marín, le envió una carta a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia hablando del escándalo que tiene en el ojo del huracán al expresidente Gustavo Petro y su gobierno por supuestos contratos que fueron entregados a cambio de favores sexuales.

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Todo se dio a conocer tras la denuncia hecha por Deicy Jiménez en diálogo con SEMANA, testimonio que puso en la mira el caso que hoy es conocido como los ‘sexocontratos’.

En la misiva, la defensora le pide al magistrado Javier Fonseca, quien es ponente del caso, que haya una investigación rápida e independiente sobre las supuestas conductas que Petro cometió durante su periodo como senador.

“Ante la gravedad de los hechos denunciados, la investigación no da margen de espera, por lo que le pido respetuosamente que disponga la priorización inmediata de la investigación penal, con absoluta autonomía e independencia procesal, asegurando el debido proceso y el establecimiento oportuno de la verdad”, comentó.

Esta es la carta enviada por la defensora del Pueblo. Foto: API

Asimismo, Marín fue enfática en la necesidad de proteger a Deicy Jiménez tras la denuncia, así como a quienes posteriormente puedan llegar a declarar.

“Les pido que dispongan lo necesario para que se adopten las medidas que garanticen la protección integral de la víctima denunciante y de los testigos”, señaló.

Esta carta se conoce poco después de que se confirmara que la Corte citó a la mujer en calidad de testigo. La diligencia está programada para este jueves 29 de octubre.

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Además, en su momento el vicefiscal general, Gilberto Javier Guerrero, señaló que ya existe una noticia criminal por el caso y muy seguramente Jiménez también será llamada a declarar cuando los fiscales lo consideren.

“En ese caso, nosotros no podemos llamarlas a declaraciones o entrevistas juradas, sino que tenemos que hacer llamadas, si lo tienen a bien, porque tienen derecho a guardar silencio, a un interrogatorio indiciado con abogado, que es una cosa distinta a la declaración”, manifestó.

Por lo pronto, queda mucha tela por cortar en este asunto, que tiene en el ojo del huracán al expresidente Petro y que se suma a otras polémicas que lo salpican.