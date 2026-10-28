Agente de tránsito en estado crítico tras brutal golpiza propinada por el hijo de un conductor multado

El agente de tránsito recibió, por la espalda, varios golpes en la cabeza durante un operativo de movilidad en el que sancionó a un conductor. El alcalde de Itagüí aseguró que el señalado ya está identificado y anunció que van por él.

Policía atacado por hombres en aparente estado de embriaguez: lo golpearon y le quitaron su arma

Un agente de tránsito de Itagüí permanece bajo observación médica tras ser golpeado varias veces en la cabeza durante un operativo de movilidad. El presunto agresor sería el hijo de un conductor al que el funcionario le estaba imponiendo un comparendo por una infracción vial.

El hecho ocurrió este martes 27 de octubre en el barrio San Gabriel, a la altura del colegio San José Manyanet, en el sur del área metropolitana de Medellín.

Según el reporte oficial, el agente adelantaba el procedimiento sancionatorio cuando apareció quien sería el hijo del conductor involucrado y lo atacó en la cabeza en repetidas ocasiones. La gravedad de las lesiones obligó a trasladar al funcionario de urgencia a un centro hospitalario.

El estado de salud del agente es delicado y los médicos evalúan un posible trauma craneoencefálico. Hasta el momento, la información disponible no confirma un diagnóstico definitivo.

Agente de tránsito agredido en Itagüí mientras imponía una multa de tránsito Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Itagüí Hoy / Montaje SEMANA

Alcalde de Itagüí confirmó que el señalado está identificado

El alcalde de Itagüí, Diego Torres, rechazó la agresión y aseguró que las autoridades ya identificaron al presunto responsable y trabajan para capturarlo.

“Fue agredido por la espalda, de manera traicionera por una persona que ya tenemos identificada”, afirmó el mandatario, quien también señaló que están utilizando las cámaras de seguridad para localizarlo.

“Vamos tras él, lo vamos a capturar”, agregó Torres, al hacer un llamado a la ciudadanía para que respete a los servidores públicos y a las autoridades.

Alcalde de Itagüí, Diego Torres, se pronunció sobre el agente de tránsito agredido mientras imponía una multa de tránsito Foto: Alcaldía de Itagüí / API

La Alcaldía expresó su solidaridad con el agente y su familia, y rechazó el nuevo episodio de violencia contra un funcionario que cumplía labores de control vial.

Las agresiones contra agentes de tránsito preocupan en Medellín

El caso se suma a otros episodios de violencia contra agentes de tránsito en el área metropolitana. En agosto pasado, en Medellín, un hombre golpeó a un guarda de tránsito después de que este se negara a aceptar un soborno y le impusiera un comparendo por mal parqueo.

Según la Secretaría de Movilidad de Medellín, durante 2026 ya son 12 las personas capturadas en la ciudad por agresiones contra agentes de tránsito, de acuerdo con la información entregada sobre esa problemática.

El ataque en Itagüí vuelve a poner el foco sobre los riesgos que enfrentan estos funcionarios durante los procedimientos en las vías. Mientras el agente continúa bajo atención médica, las autoridades buscan al presunto agresor para que responda por lo ocurrido.