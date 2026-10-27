Policía atacado por hombres en aparente estado de embriaguez: lo golpearon y le quitaron su arma

De acuerdo con las versiones iniciales que acompañan la publicación, durante la noche del lunes, 26 de octubre, varios hombres habrían participado en una agresión física contra un uniformado. Además, se señala que presuntamente le habrían quitado su arma de dotación.

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El presunto caso de agresión contra un integrante de la Policía Nacional habría ocurrido en el municipio de Potosí, al sur del departamento de Nariño, según información preliminar difundida a través de redes sociales.

El hecho ha generado preocupación por las circunstancias que se observan en imágenes extraídas de un video que circula en internet.

Distintas versiones indican que algunas de las personas involucradas aparentemente podrían haber estado bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, de momento, no existe una confirmación oficial que permita determinar las condiciones exactas en las que se encontraban los presuntos implicados.

Hombres en aparente estado de embriaguez golpearon y le quitaron el arma de fuego a un policía en Nariño. Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Colombia Oscura / Montaje SEMANA

La difusión de estas imágenes despertó inquietud entre los usuarios de redes sociales, debido a los riesgos que puede representar una situación de violencia contra un integrante de la Fuerza Pública, especialmente por la sustracción de un arma de dotación.

Miembros de la comunidad ayudaron tranquilizando a los hombres e intervinieron para que soltaran al uniformado y el arma.

Hasta el momento, la información disponible no permite establecer de manera independiente todos los detalles de lo sucedido ni confirmar las circunstancias exactas en las que se habría producido el incidente.

Hombres en aparente estado de embriaguez golpearon y le quitaron el arma de fuego a un policía en Nariño. Foto: Captura de pantalla Cuenta de X Colombia Oscura / Montaje SEMANA

Por ahora, se espera que la Policía Nacional de la seccional Nariño entregue información oficial sobre el caso, aclare los hechos e informe si se adelantan procedimientos para identificar y ubicar a los presuntos responsables.

De igual manera, será importante establecer si hubo personas capturadas, si el arma fue recuperada y qué actuaciones judiciales o disciplinarias corresponden, de acuerdo con los resultados de las verificaciones oficiales.

Esta información permanece en desarrollo y podrá ser actualizada cuando las autoridades competentes emitan un pronunciamiento que permita precisar lo ocurrido en Potosí, Nariño.