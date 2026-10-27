El terrorismo sobre las vías del departamento del Cauca no se detiene. Las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco mantienen la ofensiva criminal con la instalación de explosivos sobre los pasos de vehículos particulares, de servicio público, oficiales, entre otros.

En las últimas horas, el Ejército denunció que: “Una acción terrorista atribuida preliminarmente a la estructura Carlos Patiño afectó la vía que comunica El Estanquillo con La Fonda, en zona rural de El Patía, #Cauca; tras la activación de un área preparada con explosivos en el sector del puente del río Patía, la detonación ocasionó daños sobre el corredor y afectó la movilidad de más de 130 familias del sector”.

Así mismo indicó la autoridad militar que: “De acuerdo con información preliminar, integrantes de esta estructura estarían movilizando explosivos que tendrían como destino la vía Panamericana; tropas de la #Brigada29 mantienen presencia y verificaciones en el área para descartar nuevas amenazas, proteger a la población civil y reducir la capacidad de estos grupos para afectar corredores estratégicos del departamento”.

Ejército frustró atentado terrorista en la vía Panamericana. Foto: Suministrada a SEMANA.

Para la autoridad militar, los organismos internacionales deben conocer la barbarie del accionar de las disidencias de las Farc que está afectando a la población civil.

“El @COL_EJERCITO hace un llamado a los organismos nacionales e internacionales defensores de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario para que conozcan y se pronuncien frente a estas acciones que ponen en riesgo directo a la población civil; asimismo, invita a la comunidad a denunciar oportunamente cualquier información que permita anticipar nuevas amenazas a través de la #Línea107″, señaló el Ejército.

La acción terrorista se da en medio de otras acciones que ha realizado el Ejército en Cauca, como la recuperación de un vehículo tipo camión destinado al transporte de encomiendas, que fue hurtado por hombres armados sobre la vía Panamericana, en el departamento del Cauca.

La vía Panamericana es blanco constantemente de acciones terroristas por parte de las disidencias de las Farc. Foto: Ejército Nacional

“Los hechos se registraron en el sector de La Venta, municipio de Piendamó, donde la oportuna colaboración de los habitantes de la vereda La Viuda y la inmediata respuesta de las tropas permitieron ubicar y recuperar el automotor y la carga que transportaba, evitando que los responsables se llevaran el camión y las encomiendas”, reveló el Ejército.