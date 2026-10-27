Vehículos militares y cinco contenedores: los detalles de la logística que traerán los 300 soldados de EE. UU.

SEMANA conoció detalles de la logística que llegará en cuatro aviones estadounidenses antes del aterrizaje de los 300 soldados de Estados Unidos en la base militar de Tolemaida, en Cundinamarca.

La avanzada de los militares extranjeros contempla —según le confirmaron fuentes militares a SEMANA— cinco contenedores con alimentos, víveres y equipo militar.

También llegarán tres vehículos militares tácticos que participarán en los ejercicios en Colombia. Así mismo, se contará con un camión móvil de mantenimiento y una planta eléctrica.

De acuerdo con las fuentes militares, la logística llegará antes del aterrizaje de las tropas extranjeras. Según las fuentes, se tiene programado que para este miércoles 28 de octubre lleguen los militares estadounidenses a Colombia.

Militares de Estados Unidos llegarán a Tolemaida. Foto: Ejército

Los aviones militares con la logística, de acuerdo a la información militar, aterrizarán primero en la base militar de Catam en Bogotá, en donde cargarán combustible y continuarán su trayecto hasta Tolemaida.

Las Fuerzas Militares explicaron el papel que jugarán las tropas extranjeras en territorio nacional. “Esta actividad constituye un espacio de preparación conjunta que permite mejorar la interoperabilidad entre los ejércitos participantes, mediante ejercicios de planeamiento, entrenamiento y desarrollo de tareas coordinadas, orientados a fortalecer la integración de capacidades, la comunicación y la capacidad de respuesta ante desafíos comunes de seguridad”, indicaron las FF. MM.

Agregaron que “además de su componente táctico y operacional, Vanguardia Sur contribuye al fortalecimiento de las relaciones de cooperación militar internacional, promueve la confianza mutua y facilita el intercambio de buenas prácticas y procedimientos, elementos esenciales para mejorar la coordinación entre fuerzas de diferentes países, con pleno respeto por la soberanía y los marcos jurídicos nacionales”.

Explicaron que no es la primera vez que se desarrolla un ejercicio militar de esta categoría en el país con Estados Unidos: “Desde su primera edición en 2021, este ejercicio ha desarrollado actividades en distintos escenarios de Chile, Brasil, Perú y Colombia, consolidándose como un espacio de intercambio de experiencias y fortalecimiento de las capacidades profesionales de los ejércitos participantes”.