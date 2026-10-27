Gobernador de Antioquia envía sentido mensaje a Kbeto Zuleta y su familia: “Dios les dé sosiego y fortaleza”

Durante la mañana del 26 de octubre, el cantante e hijo de Poncho Zuleta, Kbeto Zuleta, sufrió un grave accidente cuando se movilizaba en el puente del río Ariguaní, que dejó como resultado varios miembros de la agrupación heridos y algunos fallecidos.

Bus de Kbeto Zuleta, hijo de Poncho Zuleta, se accidentó en el Magdalena: hay dos muertos

Este suceso ha levantado las reacciones de diferentes artistas y políticos. En las últimas horas, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, envió un mensaje a Kbeto y a su familia.

En la publicación, el mandatario afirmó que actualmente todo el pueblo antioqueño se encuentra unido en oración, rezando para que las personas lesionadas tras este accidente se recuperen.

Además, extendió un abrazo a la familia Zuleta, mencionando a su hermana, la senadora Claudia Margarita Zuleta, y expresando toda su solidaridad para los allegados del cantante.

Por otro lado, también extendió sus condolencias a las familias de los dos músicos fallecidos por el accidente. “Mis más sentidas condolencias a las familias de los dos músicos que perdieron la vida. Que Dios les dé sosiego y fortaleza”, declaró Rendón.

Esto sucede después de que el bus del artista sufriera un grave accidente en el que terminó cayendo del puente ubicado sobre el río Ariguaní, el cual dejó varios miembros de la agrupación del artista con fuertes lesiones. De acuerdo con el alcalde de Bosconia, mandatario de la zona, se registraron cuatro muertos.

Además, el funcionario confirmó que, debido a la gravedad de las heridas que sufrió el artista, fue necesario que los médicos especialistas le amputaran una pierna, para posteriormente intentar estabilizarlo y trasladarlo a un centro médico en Medellín.

Por su parte, la hermana del cantante afirmó durante una entrevista en el medio de comunicación La FM que Kbeto “sufrió múltiples traumas a nivel torácico, a nivel abdominal, a nivel de sus piernas”. Sin embargo, la senadora señaló que su hermano se encuentra en una situación estable y que hay gran expectativa por su recuperación.

Elder Dayán rompió el silencio tras el accidente de Kbeto Zuleta, con quien compartió escenario horas antes de la tragedia

El accidente quedó registrado por varios ciudadanos que se movilizaban por el lugar. Posteriormente, comenzaron a circular videos e imágenes del vehículo donde se transportaban el artista y su banda. En el material, se evidencia la gravedad del hecho, donde se ve el bus completamente destrozado.

Las autoridades siguen trabajando para esclarecer qué fue lo que provocó el incidente. Asimismo, se espera que con el transcurso de los días se sigan entregando nuevos detalles sobre el estado de salud de las personas afectadas.