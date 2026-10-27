El ente acusador abrió una investigación formal y citó a declarar a Laura Sarabia y Angie Rodríguez

Los ‘sexocontratos’ revelados en SEMANA se convirtieron en una tormenta política y ahora judicial para el expresidente Gustavo Petro, de acuerdo con las denuncias, el protagonista de un escándalo vergonzoso para Colombia: favores sexuales a cambio de contratos con el Gobierno.

Fiscalía abrió investigación por los “sexocontratos” denunciados por Deicy Jiménez en SEMANA. ¿Quiénes serán citados?

La testigo de este penoso capítulo de la historia política en Colombia es Deicy Jiménez, la mujer que aseguró en entrevista exclusiva con Vicky Dávila que estuvo durante varios años al lado del expresidente Gustavo Petro, manteniendo relaciones sentimentales y sexuales a cambio de contratos.

Deicy reveló los detalles de los encuentros, de las visitas que le hacía el expresidente Petro y las solicitudes que le hacía, no solo sexo, sino para conseguir y consumir estupefacientes. Una supuesta lista de actividades que no parecían salidas de un presidente, sino de un cliente frecuente de un prostíbulo.

En SEMANA, Jiménez contó la forma en que conoció al entonces senador, luego presidente, y cómo con el paso del tiempo la confianza se sumó, así como las solicitudes del exmandatario. Aseguró que, como contraprestación, fue contratada en cargos en el Congreso, con la senadora María José Pizarro y luego en entidades del gobierno.

La Fiscalía confirmó que se abrió una investigación por estos hechos y que en el curso de las actividades serán llamadas a declarar las dos exdirectoras del Departamento Administrativo de la Presidencia: Laura Sarabia y Angie Rodríguez. Ahora, el abogado Felipe Caballero le pide a la Fiscalía que compulse las copias para que se investiguen las actuaciones del expresidente Gustavo Petro.

“La Fiscalía tiene hoy la oportunidad de demostrar que en Colombia quien denuncia es protegida y que los hechos se investigan con rigor, sin importar quién sea el señalado. Confío en que actuará con la firmeza y la celeridad que este caso exige”, señaló el abogado en su solicitud.

En la misma comunicación dirigida a la fiscal Luz Adriana Camargo, el abogado advirtió la necesidad de que el ente acusador escuche en diligencia la entrevista a Deicy Jiménez, la principal testigo de este escándalo, y además garantice su seguridad a través de los mecanismos que existen para la protección.

Deicy Jiménez y las supuestas pruebas de las conversaciones con Petro. Foto: Pantallazos de video de SEMANA

“Adelantar los actos de corroboración necesarios, en especial la revisión de los contratos que suscribió con entidades públicas y el aseguramiento de los chats, fotografías y videos que afirma tener en su poder”, dijo el abogado.

La investigación arrancó con la denuncia que hizo el actual director del Dapre, Carlos Ríos, en la que advirtió que al menos 48 mujeres fueron contratadas en la entidad sin ninguna clase de requisitos y sin explicar a detalle cuál serían sus funciones.