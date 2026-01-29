Gustavo Petro defiende su discurso: “Hablar de temas sexuales no es disparate”

En un discurso controversial, Gustavo Petro habló de múltiples temas de la actualidad nacional. A pocos días de su cita con Donald Trump, criticó la operación de extracción de Nicolás Maduro y aseguró que debía ser juzgado en Venezuela. La frase llamó la atención teniendo en cuenta que no existe un sistema judicial independiente en ese país.

“(Jesús) fue hombre de luz, de verdad y revolucionario. Por eso lo mataron. Y su mensaje por eso está hoy, porque tenía razón. Y yo creo que Jesús hizo el amor, sí. A lo mejor con María Magdalena, porque un hombre así, sin amor, no podía existir. La mujer lo apoyó hasta el último momento y él no murió como Bolívar, murió rodeado de las mujeres que lo amaban y eran muchas, porque los hombres inteligentes siempre son amados por las mujeres, no importa cómo sea su cuerpo”, dijo recientemente.

Pero en ese mismo discurso también dijo frases con contenido sexual que llamaron la atención y desataron comentarios.

Gustavo Petro, sorpresivamente, habló de su intimidad en medio de un discurso público: “Hago cosas muy buenas en la cama; inolvidable”

“No me interesa qué hizo el señor Donald Trump en la cama. Ni le preguntaré. A ningún periodista chismoso le debe interesar qué hago yo en la cama. Hago cosas muy buenas y pienso. Y pienso. Y nadie se olvidará de mí porque seré inolvidable. Alguien contará. Yo no lo cuento”, afirmó.

El diario El Colombiano hizo un artículo llamado Los disparates y la obsesión de Gustavo Petro con temas sexuales en sus discursos. En este recordó múltiples frases del primer mandatario relacionadas con temas íntimos.

Petro reaccionó así a la publicación: "Hablar de temas sexuales de frente no es disparate, señores de la Santa Inquisición, es apenas una de las partes más reales y fundamentales de la vida".