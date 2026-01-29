CONFIDENCIALES

Gustavo Petro defiende su discurso: “Hablar de temas sexuales no es disparate”

El presidente había dicho: “Y nadie se olvidará de mí porque seré inolvidable”.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
29 de enero de 2026, 12:03 p. m.
Gustavo Petro está en el ojo del huracán por sus comentarios sexuales.
Gustavo Petro está en el ojo del huracán por sus comentarios sexuales. Foto: Presidencia de la República de Colombia

En un discurso controversial, Gustavo Petro habló de múltiples temas de la actualidad nacional. A pocos días de su cita con Donald Trump, criticó la operación de extracción de Nicolás Maduro y aseguró que debía ser juzgado en Venezuela. La frase llamó la atención teniendo en cuenta que no existe un sistema judicial independiente en ese país.

“(Jesús) fue hombre de luz, de verdad y revolucionario. Por eso lo mataron. Y su mensaje por eso está hoy, porque tenía razón. Y yo creo que Jesús hizo el amor, sí. A lo mejor con María Magdalena, porque un hombre así, sin amor, no podía existir. La mujer lo apoyó hasta el último momento y él no murió como Bolívar, murió rodeado de las mujeres que lo amaban y eran muchas, porque los hombres inteligentes siempre son amados por las mujeres, no importa cómo sea su cuerpo”, dijo recientemente.

Pero en ese mismo discurso también dijo frases con contenido sexual que llamaron la atención y desataron comentarios.

Gustavo Petro, sorpresivamente, habló de su intimidad en medio de un discurso público: “Hago cosas muy buenas en la cama; inolvidable”

“No me interesa qué hizo el señor Donald Trump en la cama. Ni le preguntaré. A ningún periodista chismoso le debe interesar qué hago yo en la cama. Hago cosas muy buenas y pienso. Y pienso. Y nadie se olvidará de mí porque seré inolvidable. Alguien contará. Yo no lo cuento”, afirmó.

Confidenciales

Mary Lucero Novoa fue elegida como nueva presidenta del Consejo Superior de la Judicatura

Confidenciales

Centro Democrático denuncia a Gustavo Petro por posible participación en política

Confidenciales

Creemos, el partido de Fico Gutiérrez, se unió formalmente a Abelardo de la Espriella: “Juntos vamos a defender la institucionalidad”

Confidenciales

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, destapa alternativas frente a duro cobro de Ecuador por transportar crudo colombiano

Confidenciales

Fico Gutiérrez respalda al expresidente Álvaro Uribe en la lucha por derrotar a la izquierda: “Recuperaremos a Colombia”

Confidenciales

“Derecho a pedir ayuda”: Juan Sebastián Gómez propone atención gratuita en salud mental

Confidenciales

El tremendo susto de Vicky Dávila y su equipo tras quedar encerrados en un ascensor en Corabastos

Política

Fuerte choque entre Andrés Pastrana y Gustavo Petro por la lista Clinton: “Abusivo contrato de un abogado”

Política

Obispos de Colombia responden a Gustavo Petro tras polémica frase sobre Jesús y María Magdalena

Política

Gustavo Petro confirma extradición de Pipe Tuluá y da ultimátum a alias Araña: “Tiene 10 días”

El diario El Colombiano hizo un artículo llamado Los disparates y la obsesión de Gustavo Petro con temas sexuales en sus discursos. En este recordó múltiples frases del primer mandatario relacionadas con temas íntimos.

Petro reaccionó así a la publicación: "Hablar de temas sexuales de frente no es disparate, señores de la Santa Inquisición, es apenas una de las partes más reales y fundamentales de la vida".

Más de Confidenciales

Gustavo Petro, durante el acto de firma del comodato del Hospital San Juan de Dios

Gustavo Petro defiende su discurso: “Hablar de temas sexuales no es disparate”

La magistrada Mary Lucero Novoa Moreno fue elegida como nueva presidenta del Consejo Superior de la Judicatura.

Mary Lucero Novoa fue elegida como nueva presidenta del Consejo Superior de la Judicatura

Presidente Gustavo Petro.

Centro Democrático denuncia a Gustavo Petro por posible participación en política

Abelardo de la Espriella recibió el respaldo de Creemos.

Creemos, el partido de Fico Gutiérrez, se unió formalmente a Abelardo de la Espriella: “Juntos vamos a defender la institucionalidad”

Los procesos relacionados con presuntas irregularidades en la campaña presidencial que enredan a Ricardo Roa también se sumaron a la reasignación.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, destapa alternativas frente a duro cobro de Ecuador por transportar crudo colombiano

Candidato presidencial Federico Gutiérrez.

Fico Gutiérrez respalda al expresidente Álvaro Uribe en la lucha por derrotar a la izquierda: “Recuperaremos a Colombia”

Juan Sebastián Gómez Gonzáles Representante a la Cámara por el Nuevo Liberalismo vicepresidente de la Cámara de Representantes Bogota julio 30 del 2025

“Derecho a pedir ayuda”: Juan Sebastián Gómez propone atención gratuita en salud mental

Vicky Dávila quedó encerrada en un ascensor en Corabastos

El tremendo susto de Vicky Dávila y su equipo tras quedar encerrados en un ascensor en Corabastos

Nhora Mondragón y Angie Rodríguez.

La nueva directora del Dapre sacudió al equipo de asesores de Angie Rodríguez y designó a 11 personas en menos de 48 horas

El precandidato Juan Carlos Pinzón se refirió a la política exterior del gobierno del presidente Gustavo Petro.

Juan Carlos Pinzón se va en contra de la visita de Petro a Estados Unidos: “Abogar por un criminal”

Noticias Destacadas