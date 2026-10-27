Capturan en El Dorado a alias Contador, un exnarco vinculado a las extintas Farc

La Policía confirmó la captura de alias Contador, un exnarcotraficante que se encontraba en Estados Unidos purgando una condena con delitos relacionados con narcotráfico.

Deportado de Estados Unidos alias Contador, exsocio de las extintas Farc. Foto: Policía

Según la información de la Dirección de Investigación Criminal, Dijín, el capturado arribó al país tras cumplir condena por tráfico internacional de estupefacientes y era requerido por las autoridades de Nariño por múltiples delitos.

Sobre el operativo de captura de Contador, dijo la Policía que: “Llegó a consolidarse como uno de los narcotraficantes de mayor poder criminal en el sur del país. Antes de la firma del Acuerdo de Paz en el año 2016, fungió como un articulador financiero y pieza clave para los negocios de narcotráfico de la Columna Móvil Daniel Aldana y el Frente 29 de las extintas Farc”.

Añadió la autoridad policial que: “Posteriormente, como exdisidente de esa organización, asumió el mando como cabecilla principal del Grupo Armado Organizado residual Los Contadores; desde esta estructura mantuvo una amplia zona de injerencia criminal y el control de corredores estratégicos nacionales entre los departamentos de Caquetá, Putumayo y Nariño, desde donde coordinaba el envío a gran escala de clorhidrato de cocaína hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa”.

Policías capturan a alias Contador. Foto: Policía

En el expediente de la Dijín figura que alias Contador había “sido capturado previamente en territorio colombiano el 21 de febrero de 2020 en el departamento del Caquetá, procedimiento en el que se hizo efectiva una orden de captura con fines de extradición solicitada por la justicia estadounidense, la cual se materializó ese mismo año”.

La Dijín capturó en el aeropuerto El dorado a alias Contador. Foto: Policía

El director de la Dijín, el coronel Elver Alonso Sanabria, dijo que: “Tras agotar su pena en el exterior y retornar al país, José Albeiro Arrigui Jiménez fue capturado por investigadores de la Dijín y dejado a disposición del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad No. 4 de Nariño, autoridad que lo requiere para cumplir condena en Colombia”.